Ktorý operátor je najvýhodnejší?

Po nedávnom zvýšení tarifných sadzieb Slovenských telekomunikácií začala verejnosť diskutovať o tom, ktorý telekomunikačný operátor je na našom trhu výhodnejší.

9. okt 2001 o 13:34

Po nedávnom zvýšení tarifných sadzieb Slovenských telekomunikácií začala verejnosť diskutovať o tom, ktorý telekomunikačný operátor je na našom trhu výhodnejší. Je skutočne výhodnejšie odpojiť pevnú telefónnu linku a kúpiť si mobilný telefón? Odpoveď na túto otázku je pre mnohých ťažká, predovšetkým vďaka neprehľadnému cenníku Slovenských telekomunikácií so zložitým uplatňovaním taríf podľa časových pásiem i cieľového operátora. Silným pokušením pre mnohých je aj nový užívateľský program Tempo 20 EuroTelu, ktorý vari najsilnejšie útočí na pozície telekomu. Skúsme si preto porovnať ceny základných (a, samozrejme, najlacnejších) balíčkov služieb, ktoré jednotliví operátori ponúkajú svojim zákazníkom. V prípade Slovenských telekomunikácií to je Malý užívateľský program, EuroTel ponúka už spomínaný program Tempo 20 a operátor Globtel má vo svojej ponuke najnižší program Globtel 30.

Pre porovnanie, aj keď priveľmi zjednodušene, sme si vybrali model telefonujúceho, ktorý mesačne uskutoční 15 trojminútových hovorov a odošle 20 SMS správ v prípade, ak je zákazníkom mobilného operátora. Výpočet sme vykonali za predpokladu, že v prípade mobilného operátora vykoná prvých 5 hovorov do siete Slovenských telekomunikácií, ďalších päť hovorov za sebou do konkurenčnej siete a zostávajúcich päť hovorov za sebou do siete vlastného operátora. Pri volaní z pevnej linky ST vykoná volajúci prvých 10 trojminútových volaní do mobilných sietí a nasledujúcich päť volaní v dĺžke 3 minút do siete Slovenských telekomunikácií. Všetky hovory sú vykonané v pracovnom čase, teda s využitím najvyššej tarify. Po pripočítaní mesačného poplatku za použitie služieb teda modelový užívateľ Malého užívateľského programu Slovenských telekomunikácií zaplatí 1162,50 Sk, užívateľ programu EuroTel Tempo 20 sumu 534,30 Sk a užívateľovi programu Globtel 30 príde účet vo výške 567,20 Sk.

Cenové porovnanie však v reálnej situácii nemožno zjednodušovať tak, ako v predchádzajúcom príklade. Úplne iné sumy vychádzajú pri kombinovaných hovoroch, či pri telefonovaní do jednej siete. V prípade, že máte záujem o Malý užívateľský program ST a mesačne uskutočníte iba 5 miestnych trojminútových hovorov do siete ST v silnej prevádzke, zaplatíte napríklad 274,50 Sk. Pri pohľade do našej tabuľky však zistíte, že dlhšie telefonáty do mobilných sietí zaťažia enormne váš rodinný rozpočet a výsledný účet dostanú bez problémov na úroveň v našom modelovom príklade. Rovnako nevýhodné je telefonovať kratšie a často, pretože za každý úspešne uskutočnený hovor si ST účtujú započítavací impulz vo výške 3,70 Sk.

Malý užívateľský program Slov. telekomunikácií je však stále najvýhodnejší pre všetkých, ktorí nepotrebujú telefonovať a telefón vlastnia iba pre prijímanie hovorov, resp. na zavolanie pomoci. Rovnako sú služby telekomunikácií v porovnaní s hovorom na mobil najlacnejšie pre všetkých, ktorí na vašu linku volajú, vychádzajúc z predpokladu, že 95% z nich telefonuje z pevnej linky ST.

Globtel 30 vychádza o čosi drahšie ako Tempo od EuroTelu, no treba zobrať do úvahy, že užívateľ dostane o 10 voľných minút navyše. V prípade, že voľné minúty pre užívateľa nie sú dôležité, jednoznačne najlacnejšou mobilnou službou je Tempo 20 od EuroTelu.

Nezanedbateľné sú tiež náklady na zriadenie služby - v prípade Slovenských telekomunikácií zaplatí zákazník za zriadenie služby najviac a na pridelenie linky v mnohých prípadoch čaká neprimeraný čas. U mobilných operátorov možno službu zriadiť na počkanie za podstatne nižší poplatok, no zákazník musí zasa načrieť hlboko do vrecka pri nákupe mobilného telefónu, ktorého životnosť býva približne tri roky.

Pri premýšľaní nad tým, či je pre vás výhodnejšie používať pevnú linku, alebo sa pridať k užívateľom mobilných služieb si určite zistite, aké služby k základnému programu ten-ktorý operátor ponúka. Možno to pomôže pri vašom konečnom rozhodnutí...

Slovenských telekomunikácie: Malý užívateľský program

Cena za zriadenie telefónnej linky: 1228,80 Sk

Mesačný paušál: 207,90 Sk

Počet voľných minút: - *

Sl. telekom. miestne hovory/1 min. medzimesto/1 min. EuroTel/1 min. Globtel/1 min. silná prevádzka ** 3,70 + 3,70 *** 11,10 + 3,70 29,60 + 3,70 29,60 + 3,70 slabá prevádzka 1,85 + 3,70 5,60 + 3,70 14,80 + 3,70 14,80 + 3,70 víkend 1,23 + 3,70 3,70 + 3,70 14,80 + 3,70 14,80 + 3,70

*) Slovenské Telekomunikácie neuvádzajú cenu za minútu hovoru, ale vo svojom cenníku operujú s impulzom. K Malému užívateľskému programu ponúkajú 12 impulzov zadarmo, čo napríklad predstavuje 6 hovorov v maximálnej dĺžke jednej minúty pri volaní v silnej prevádzke na stanicu ST, alebo jeden hovor do siete EuroTel alebo Globtel v silnej prevádzke v dĺžke 1 minúty a 20 sekúnd. **) Cena je vyrátaná počtom impulzov za 1 minútu ***) K cene každého hovoru je treba započítať tzv. započítavací impulz vo výške 3,70 Sk EuroTel: Tempo 20 Cena za zriadenie služby: 99 Sk Mesačný paušál: 244,80 Sk Počet voľných minút: 20

EuroTel vlastná sieť Sl. telekom./1 min. Globtel/1 min. silná prevádzka 11,10 11,10 12,30 slabá prevádzka 5,60 5,60 6,20 víkend 1,23 3,10 6,20

Globtel: Globtel 30 Cena za zriadenie služby: 982,80 Sk Mesačný paušál: 343,20 Sk Počet voľných minút: 30

Globtel vlastná sieť Sl. telekom./1 min. EuroTel/1 min. silná prevádzka 11,60 11,60 12,20 slabá prevádzka * 5 5 6,10 víkend 1,20 5 6,10

* Globtel ponúka navyše časové pásmo od 22.00 do 24.00 hod., v ktorom za hovory vo vlastnej sieti účtuje 0,80 Sk/min.

Cenníky sú platné k 30.9.2001

Všetky ceny sú zaokrúhlené smerom nahor k najbližšej halierovej hodnote a v skutočnosti môžu byť v závislosti od účtovného systému operátora o niekoľko halierov nižšie.