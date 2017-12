NOVINKY V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

Notebook do vrecka

25. feb 2004 o 0:00 Milan Gigel

Spoločnosť Vulcan predstavila nový miniaturizovaný notebook s názvom FlipStar, ktorý pri svojich minimálnych rozmeroch takmer bezproblémovo vkĺzne do vrecka. I keď sú jeho rozmery na prvý pohľad podozrivo malé, v jeho útrobách bije procesor s taktom jedného gigahertzu, ktorému robí spoločnosť 256 megabajtov operačnej pamäte, 30-gigabajtový pevný disk a grafický akcelerátor. Prekvapením je i operačný systém, ktorý na notebooku beží - je ním Windows XP. Pohodlné ovládanie systému zabezpečuje klávesnica vybavená zmenšeninou touchpadu a trackpointom, ktoré nahrádzajú myš. K dispozícii je i bezdrôtové pripojenie k počítačovej sieti či internetu, zabudovaná kamera a druhý displej, ktorý dopĺňa svojho celoplošného kolegu s rozlíšením 1024x600 bodov. Úloha druhého displeja je jednoduchá: v rámci koncepcie notebookov novej generácie má zabezpečovať prehrávanie multimédií a prístup k elektronickej pošte i pri zaklopenom veku prístroja.

minipc.vulkan.com

„Rybí prst" plný dát

Uchovať dáta v čo najkompaktnejšej forme so zachovaním ich bezproblémovej prenositeľnosti sľubuje nový štandard s netradičným názvom Fish Stick. Prináša nový prístup k problematike ukladania dát so zameraním sa na vyhotovenie samotného média. To svojou dĺžkou iba o málo prevyšuje kovovú časť bežného USB konektora.

V útrobách sa skrýva polovodičová pamäť NAND Flash. Výhoda nového riešenia spočíva vo využití štandardizovaného rozhrania USB 2.0, čo by mohlo pomôcť prelomiť bariéry súčasnej vojny formátov pamäťových kariet. Výrobca predpokladá, že by takéto pamäťové médium mohlo časom nahradiť dnes používané pamäťové karty. Zároveň umožňuje priame pripojenie k počítaču bez nutnosti špeciálnej čítačky. Fish Stick je k dispozícii v dvoch veľkostných vyhotoveniach, z ktorých menšie nesie prívlastok „Baby".

www.fishmemory.org