POČÍTAČOVÉ HRY

Návrat do zeleného pekla

26. feb 2004 o 0:00

Česká hra Vietcong, ktorá tak realisticky zobrazila pešie boje vo vietnamskej vojne, sa vo svete nedočkala uznania, aké by si zaslúžila. Čiastočne si za to mohla „sama" niektorými nedostatkami a slabším marketingom. Domáca popularita je však podstatne väčšia (a to aj vo svete profesionálnych hráčov), možno aj preto jej autori vydali datadisk s podtitulom Fist Alpha. Opäť sa tak stanete členom filmami detailne vykresľovanej malej americkej jednotky a postavíte sa silám Vietcongu a regulárnej severovietnamskej armády.

Fanúšikov pôvodnej hry iste najskôr zaujíma, kam sa pohol príbeh, čo hra prináša nové a či sú z nej odstránené hlavné nedostatky originálu. Príbeh bude pre nich veľmi netradičný: nielen že sa odohráva pred pôvodným Vietcongom, ale navyše budú vedieť, že hlavný hrdina nakoniec nedopadne až tak dobre. Väčšina ostatných postáv im bude známa, o to zaujímavejšie bude sledovať vlastne ich minulosť. K najvýraznejším novinkám datadisku patria nové strelné zbrane a technika. Medzi nimi je napríklad ostreľovacia verzia americkej M14 alebo legendárny Škorpión na strane Vietcongu. Z techniky spomeňme aspoň výskyt bombardéru B-52.

Pôvodná hra mala občas problém s nevyrovnanosťou umelej inteligencie nepriateľov. Tí sú tentoraz o poznanie rozumnejší a naozaj dokážu vytvoriť veľmi autentický boj, najmä s vyššie nastavenou náročnosťou. Už minule veľmi silná zvuková stránka hry zaznamenala ešte nejaký krok vpred, čo taktiež veľmi významne prispieva k autenticite situácií.

Horšie je to už s náplňou misií pre jedného hráča. Neprinášajú žiadne výrazné novinky a v podstate ani nedosahujú kvalitu tých z materskej hry. Mapy a režimy pre boj viacerých hráčov sú na tom lepšie, ale to je skôr prirodzeným vývojom vyplývajúcim z profi hernej scény, ako snahou autorov.

Vizuálna stránka sa, pochopiteľne, veľmi nezmenila, ale trocha neadekvátne stúpli jej hardvérové požiadavky. Hudba zostala rovnako vydarená. Vietcong: Fist Alpha uspokojí tých, ktorí si obľúbili pôvodný Vietcong. To je úlohou datadiskov, čakali sme však trošku viac. MICHAL GARDIAN

www.vietcong-game.com

Odporúčaná konfigurácia: 1 GHz, 256 MB RAM, 64 MB grafická karta

Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk