Telekomunikačný trh je neštandardný

24. feb 2004 o 15:44

Bratislava 24. februára (TASR) - Situácia na slovenskom telekomunikačnom trhu je absolútne neštandardná. Dôkazom toho je fakt, že viac ako rok po ohlásení liberalizácie telekomunikačného trhu Slovak Telecom (ST), a. s., nepodpísal ani jednu bežnú prepojovaciu zmluvu. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol podpredseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) a zástupca spoločnosti Orange v asociácii Ivan Marták.

"Slovak Telecom síce podpísal jednu prepojovaciu zmluvu, avšak zmluvu medzi ST a Connspec Telekomom nevnímam ako bežnú zmluvu," povedal Marták. Jeho slová potvrdil aj predseda ATO Vladimír Ondrovič, keď uviedol, že "v súvislosti s Connspecom nejde o poskytovanie hlasovej služby, ale o zabezpečenie medzinárodnej konektivity ST do rôznych štátov". Telekomunikačný úrad (TÚ) SR na svojej internetovej stránke zverejnil spomínanú zmluvu respektíve jej časti, ktoré neboli označené ako predmet obchodného tajomstva. Prepojovacie ceny však v súvislosti s ustanoveniami nového zákona zverejnené boli. Podľa Ondroviča sú tieto ceny rovnaké, aké ponúkal ST aj ostatným operátorom. Ak by však tí chceli poskytovať reálne hlasové služby, s takýmito prepojovacími poplatkami by to nebolo možné. Ondrovič poukázal na fakt, že niektoré konkrétne poplatky v zmluve sú vyššie ako samotné ceny za hovory, ktoré ponúka ST svojim klientom v maloobchode. "To sú dôvody, prečo do týchto chvíľ žiadna iná zmluva podpísaná nebola," dodal Ondrovič.

Zástupcovia operátorov v tejto súvislosti uviedli, že ak sa situácia nezmení po vstupe Slovenska do EÚ, tak možno uvažovať aj o podaní žaloby na SR. Podľa slov šéfa operátora AMTEL Bela Strenitzera "investície do telekomunikačného sektora neprichádzajú preto, lebo situácia ohľadom liberalizácie trhu je v SR stále nejasná".

Vyjasniť by ju mal nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý dáva regulátorovi vyššie právomoci. Jednou z nich je aj možnosť vstúpiť do rokovaní o prepojovacích zmluvách. Ak sa zúčastnené strany nedohodnú, TÚ stanoví prepojovacie poplatky, ktoré budú potom záväzné.