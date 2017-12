Akú bude mať hodnotu trh herných konzolí v roku 2008?

24. feb 2004 o 15:12 Juraj Chrappa

Štúdia tiež hovorí o 28 miliónoch pravidelných užívateľov širokopásmových online služieb v roku 2008, pričom sťahovanie nových hier a dodatočných levelov by sa malo stať úplne prirodzeným medzi hráčskou populáciou.

Trh konzolí do ruky by mal dosiahnuť obrat vo výške 25 miliárd dolárov v roku 2008, pričom sa bude zvyšovať konkurencia a tlak na cenu v sektore, po vstupe nových hráčov do monopolného rybníka spoločnosti Nintendo a ich Gameboy Advance. Sony plánuje prísť s PlayStation Portable, z ďalších nových zariadení spomeňme Gamepark či Zodiac.

Zdroj: tlačová správa, vlastnáspráva