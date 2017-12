Shadow of Rome – intrigy, vraždy a dekadencia starovekého Ríma

24. feb 2004 o 14:10 Milo Gracík

Minulý mesiac, na tohtoročných tlačových dňoch CAPCOMu plnom zaujímavých noviniek bol predstavený aj úplne nový herný projekt tejto firmy. Shadow of Rome úspešne ťaží zo spojenia pseouderealistického historického prostredia s akčnou adventúrou. V skratke by sa dalo povedať, že hra ponúkne akčné súboje z Gladiátora, logické hádanky á la Tomb Raider a zakrádanie v štýle Metal Gear Solid.

Ako napovedá samotný názov, odohráva sa táto akčná adventúrka v matke miest, starovekom Ríme. Píše sa rok pána 48, Rímska ríša je plná mocichtivých politikov, korupcie, intríg a nespravodlivostí. Hlavným hrdinom je mladý vojak Agrippa, ktorý sa po šokujúcej zvesti o vražde Gaia Julia Cézara vracia do Ríma, kde sa však dozvedá ešte strašnejšiu správu - jeho otec Uesnius, blízky poradca Cézara, je označený za vodcu sprisahancov majúcich na svedomí jeho vraždu. Uesnius má byť onedlho verejne popravený víťazom gladiátorských hier. Čas neúprosne uteká, a Agrippa sa spolu so svojim priateľom Octavianom a pomocou slobodnej gladiátorky Claudie vydáva na nebezpečnú misiu s cieľom očistiť rodinnú česť a objasniť tajomstvo Cézarovej vraždy.

Hra pobeží na novom engine s plne trojrozmerným polygónovým prostredím, ktorý využíva i iný pripravovaný titul od CAPCOMu Onimusha 3. Budete môcť simultánne ovládať dve postavy s odlišnými vlastnosťami rovnako aj s odlišnými úlohami a spôsobmi ich riešenia. Agrippa rieši problémy ručne a hlučne, zatiaľ čo Octavius potichu a hlavou. Tento koncept pseudo ovládania dvoch postáv súčasne (t.j. prepínanie medzi dvomi hernými postavami počas hry) sme už zaregistrovali v inej hre od CAPCOMu, Resident Evil Zero na GameCube. Okrem hlavnej hernej náplne sa budete môcť zúčastňovať obľúbených zábaviek starovekých Rimanov, ako boli závodov vozov, či gladiátorské zápasy. Zaujímavým spôsobom je riešený systém obtiažnosti, ktorý by mal zaručiť úspešné dohranie hry každému hráčovi. Hra sa totiž bude inteligentne prispôsobovať štýlu hrania, takže pokiaľ budete excelovať v akčných častiach, dočkáte sa viac a viac súbojov, na úkor logických hádaniek a opačne, to isté platí aj pre adventúrnu časť.

Zaujímavosťou isto je, že táto hra je primárne určená pre európsky a severoamerický trh, pričom s vydaním v rodnom Japonsku sa zatiaľ vôbec nepočíta. My si v hernom kalendári označíme prelom 2004/2005.

