Alcatel v Cannes predstavil päť nových modelov

Spoločnosť Alcatel predstavila na kongrese 3GSM vo francúzskom Cannes svoj aktuálny produktový rad pre rok 2004 – dohromady päť nových mobilov.

24. feb 2004 o 9:15 Marián Pavel - SME online



Všetky novinky v každej kategórii sú zamerané na multimédiá, MMS, video a podporujú Javu MIDP 2.0.

One Touch 332a

Tento model sa nebude u nás predávať, je určený pre trhy Latinskej Ameriky.

One Touch 556

Aj trojpásmový model 556 s integrovaným fotoaparátom ponúkne kvalitný farebný displej a dokáže pracovať s videosúbormi a vkladať ich do MMS. Na internet sa dostanete cez GPRS triedy 10. Podľa informácií Alcatelu by mal byť tento telefón zameraný na tzv. mass market, bude teda v predaji za priaznivú cenu. K dispozícii bude v septembri tohto roka.

One Touch 735i

Tento model sme vám už predstavili, je to nástupca populárnej 735 s podporou Javy. Telefón okrem Javy MIDP 2.0 neprináša žiadne ďalšie novinky. Telefón už je v predaji, čoskoro by sa mal dostať aj na slovenský trh.



One Touch 756

Trojpásmový telefón prinesie displej zobrazujúci 262000 farieb. Dokáže nahrávať video so zvukom, pracovať s ním v MMS, prehrávať MP3 ako zvonenie, podporuje Javu MIDP 2.0 a GPRS triedy 10. Novinka sa začne predávať v júni.

One Touch 835

Prvý flip od Alcatelu má dva displeje – hlavný zobrazuje 262000 farieb a náhľadový 65000 farieb. Má integrovaný fotoaparát a dokáže nahrávať video. Aj 835 podporuje GPRS triedy 10. Telefón príde na trh v apríli.

Fotografie aktuálnych noviniek priamo z Cannes vám prinášame vďaka spolupráci so serverom MOBIL.CZ.