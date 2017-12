Počet používateľov GSM mobilov prekročil miliardovú hranicu

Cannes 23. februára (TASR) - Len 12 rokov po štarte prvej mobilnej siete počet používateľov GSM mobilných telefónov na celom svete vo februári 2004 prvýkrát prekročil miliardovú hranicu. Pred najväčším svetovým veľtrhom mobilných telefónov "3GSM World Congress" vo francúzskom Cannes to dnes oznámila GSM asociácia. Mobilnú sieť má už vyše 200 krajín a počet zákazníkov mobilných operátorov je vyšší než počet používateľov pevnej siete. Do roku 2007 by mal počet zákazníkov s GSM mobilmi dosiahnuť celosvetovo 1,4 miliardy.

Zatiaľ čo západoeurópske trhy sa priblížili k hranici nasýtenia, v Číne, Indii, Rusku, Južnej Amerike a v Afrike je ešte veľký potenciálny expandujúci trh. V USA má európsky mobilný štandard GSM dvoch ďalších konkurentov v oblasti mobilnej techniky, celosvetovo má však GSM náskok. Zákazníci s mobilmi CDMA, ktoré sú rozšírené hlavne v USA, neboli do štúdie zahrnutí.

Rýchly rast trhu s mobilnými telefónmi prekvapil aj šéfa GSM asociácie Roba Conwaya. "Prekročenie miliardovej hranice sme očakávali až o mesiac neskôr," povedal Conway. Znamená to, že trh s mobilnými telefónmi nestráca dynamiku. Informovala o tom rakúska agentúra APA.