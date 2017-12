Týždeň za nami (8.týždeň)

Deň sa valí za dňom a my máme znovu možnosť stretnúť sa nad zhrnutím článkov, ktoré ste si mohli prečítať minulý týždeň. Ak ste tak neučinili, určite využite náš servis a možno nájdete medzi článkami zaujímavé informácie, ktoré vám unikli.

23. feb 2004 o 1:52 Ján Kordoš

FLASH NEWS

* 3-minútové zimomravé video zo Silent Hill 4 (17.2.2004) - Strach, to je jediné slovo, ktoré nás napadá po prezretí tohto úžasného traileru.



* Očakávné demá Sacred a Painkiller sú tu! (17.2.2004) - Na vlny herného internetu dorazila ďalšia očakávaná ukážka z akčnej FPSky Painkiller a Cenega vydala anglickú demoverziu očakávaného akčného RPG Sacred od spoločnosti Ascaron, na ktorý všetci diablo-maniaci čakajú ako na spasenie.



* Zoo Tycoon 2 bude kompletne v 3D (17.2.2004) - Microsoft Game Studios pracujú na druhom pokračovaní obľúbeného a najmä komerčne úspešného Zoo Tycoon. Najväčšou zmenou oproti jednotke, okrem rôznych vylepšení, má byť plne 3D grafické spracovanie.



* Demá Jack the Ripper, UFO: Alien Invasion, Chicago 1930 CZ (17.2.2004) - Vyskúšajte si demo detektívnej adventúry Jack the Ripper (čoskoro recenzia), partička nadšencov z Nemecka pracuje na taktickej stratégií inšpirovanej strategickou klasikou UFO s názvom UFO: Alien Invasion a CD Projekt vypustil českú verziu hrateľnej demoverzie Chicago 1930.



* Horiaci horizont v samostatnom datadisku ku Blitzkrieg (17.2.2004) - Nival Interactive spoločne s CDV Software pripravujú pokračovanie k úspešnej RTSke z druhej svetovej Blitzkrieg pod názvom Blitzkrieg: Burning Horizon.



* Depresívne obrázky zo STALKER: The Shadow of Chernobyl (17.2.2004) - FPSka STALKER: The Shadow of Chernobyl vyvíjaná skúseným ukrajinským tímom GSC a inšpirovaná známym sci-fi románom by mala vyjsť až niekedy v druhom kvartáli 2004. Vydavateľ THQ však vypustil dva nové obrázky, aby skrátil čakanie všetkým nedočkavým hráčom.



* Prvé bližšie informácie o The Longest Journey 2 (18.2.2004) - Jedna z najlepších adventúr sa dočká svojho druhého dielu a v našej krátkej správe sa dozviete zopár krátkych informácii o hre.



* Videá k hre Dead Man´s Land (18.2.2004) - Westernová FPS nás možno prekvapí. Trailery nevyzerajú zle.



* Obrázky a video z realistického Richard Burns Rally (18.2.2004) - Pozrite si obrázky a trailer k pripravovanej rally gameske, ktorá má ambície zosadiť z trónu Colin McRae Rally.



* Hrajte v celoslovenskej LAN lige (19.2.2004) - V deviatich najväčších mestách Slovenska tohto roku po prvýkrát prebehne celoslovenská LAN liga v hraní počítačových hier organizovaná spoločnosťou United Gaming.



* Nové screeny: Zoo Tycoon 2, Harry Potter: PoA, The Sims 2 (19.2.2004) - Screeny z očakávaných hier.



* Finálne demo slovenského Conan: The Dark Axe (19.2.2004) - Hardvérovo optimalizované demo od slovenského Cauldronu.



* The Longest Journey 2 sa bude volať Dreamfall (19.2.2004) - Oficiálne potvrdenie informácii ohľadom názvu očakávanej adventúry.



* Pytliakom v originálnej FPSke Poacher (19.2.2004) - Vžívate sa do role zlého lovca zakázanej zvery s veľkými puškami, putujete po tých najnebezpečnejších miestach, lovíte tie najexotickejšie druhy, ktoré potom predáte na čiernom trhu za nekresťanské peniaze.



* Vyskúšajte si Chrome MP demo (20.2.2004) - Chrome síce nepatrí medzi extra sľubné FPS, no nič to nemení na tom, že ide o kvalitnú FPS, ktorá sa určite len tak ľahko nestratí. My vám ponúkame Chrome MP demo, za pokus nikto nič nedá, hlavne ak je to zdarma.



* Screeny a info o hre Lords of the Realm 3 (20.2.2004) - Herná séria Lords of the Realm sa zo sveta pomaličky vytrácala a už len malý počet hráčov veril, že sa predchodcovi Strongholdu podarí objaviť.



* Parádne video k adventúrke Syberia 2 (20.2.2004) - Ponúkame na stiahnutie nový, a treba uznať, že veľmi efektný trailer predstavujúci ukážky filmíkov z hry.



* DRIV3R v akčnom filme a in-game trailery (20.2.2004) - Marketingovým pracovníkom hry DRIV3R sa podarilo viacero šikovných kúskov. Okrem podarenej zmeny názvu hry sa dohodli so firmou slávneho režiséra Ridleyho Scotta o vytvorení hraného, reklamného filmu k hre pod názvom Run the Gauntlet.



* Unreal Tournament 2004 demo - najsťahovanejší download? (22.2.2004) - Server Yahoo! Finance nedávno uviedol vo svojej správe, že demo k hre Unreal Tournament 2004 si za prvý týždeň stiahlo až 1,5 milióna uživateľov.



* Colin McRae Rally 04 demo už na budúci týždeň (22.2.2004) - Demo očakávanej rally hry Colin McRae Rally 04 by sa malo objaviť už v utorok.



* Filmové spracovanie Far Cry (22.2.2004) - Na plátna kín sa dostane ďalší film, ktorý pôvodne pochádza z našich monitorov.



* Video k hre Far Cry (22.2.2004) - Možnosti grafického enginu hry si môžete pozrieť na štyroch nových screenoch alebo in-game videu predstavujúcom najmä obrovskú viditeľnosť do diaľky.

NEWS

* Týždeň za nami (7.týždeň) (16.2.2004) - Súhrn článkov za predchádzajúci týždeň.



* World of Warcraft (16.2.2004) - Svet MMORPG sa začína pomaly dostávať do podvedomia všetkých hráčov. Netrpezlivo očakávame príchod druhého Everquestu, no už dlhší čas sa pripravuje MMORPG zo sveta Warcraftu. Takto dostane RTS úplne nový šat v podobe RPG prvkov.

PREVIEW

* Painkiller (20.2.2004) - Painkiller bol pre mňa príjemným prekvapením. Neostáva nám nič iné ako súhlasiť s týmto názorom od M.Hudáka.

RECENZIE PC

* Wildlife Park (16.2.2004) - Wildlife Park je priemer, aj keď to zo začiatku vyzeralo celkom zábavne a zaujímavo. Do zóny „za mesiac zabudnutých hier“ hru nestrháva spracovanie, ale všade prítomná nuda.



* Dungeon Siege: Legend of Aranna (17.2.2004) - Dungeon Siege: Legend of Aranna je veľmi slabé pokračovanie na hru, ktorá sa mala tváriť ako Diablo v 3D, no rovnať sa mu nemohla. Snáď jedinou výhodou tohto datadisku je fakt, že obsahuje aj pôvodnú hru a tak pochopiteľne na jeho hranie nepotrebujete pôvodný Dungeon Siege.



* Beyond Good and Evil (18.2.2004) - Beyond Good and Evil je malý zázrak v mori krvavých tupých vyvražďovačiek: pravá akčná adventúra (za veľmi priaznivú cenu!), ktorej ide niečo vyčítať len pri veľmi hnidopišskej povahe. Kto neokúsi túto po všetkých stránkach remeselne prepracované dielo, neuverí...

SCÉNA

* Hype v hrách (21.2.2004) - Milí hráči, hltajte nové obrázky a trailery, čítajte nové informácie, ale vždy si nechávajte pootvorené zadné vrátka a vedzte, že VŽDY počkajte na hmatateľný dôkaz o (ne)kvalite toho ktorého titulu.

HRY NA MOBIL

* Hry na mobily (19.2.2004) - Všetko čo potrebujete vedieť o hrách pre svojich mobilných miláčikov.



* Bomb Man (20.2.2004) - Klasický Dynablaster (alebo Atomic Bomberman) sa dočkal svojho spracovania aj pre mobil.

Dúfeme, že sa vám väčšina článkov páčila a našli ste si potrebné informácie o hernom svete. Budúci týždeň bude ešte lepší.