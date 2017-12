Vietcong: Fist Alpha - vietnamské peklo pokračuje

23. feb 2004 o 22:10 Ján Kordoš

Znovu nastal čas navštíviť Vietnam s partiou amerických vojakov, ktorí bojujú o svoj holý život v džungli a spomienky na normálny život majú uložené veľmi hlboko vo svojej pamäti. Vietcong sa dočkal po necelom roku datadisku a nie je dôvod rozmýšľať o jeho kvalite.

Vietcong: Fist Alpha patril medzi očakávané prídavky k pôvodnému Vietcongu, ktorý sa stal mojou obľúbenou hrou vďaka výbornej atmosfére, cítil som sa skutočne ako v neprehľadnej džungli, plnej pascí a skrytých rákosníkov. Výborný príbeh a všetky tie veci okolo vytvorili skvelú auru a tú sa nepodarilo skoro nikomu narušiť. Tým pádom sa moje očakávania zvyšovali, ale nedostal som sa k stavu, aby som očakával úplné novinky v hernom princípe alebo drastické zmeny v spracovaní hry. Nič také sa ani nekonalo – nový príbeh, odohrávajúci sa v siedmich misiách. Niektoré chybičky opravené, iné ponechané. Bude to vo výslednom hodnotení stačiť?

Viacerí z čitateľov vedia, že som tvor neuveriteľne lenivý a snažím sa uľahčiť si situáciu, ako to len ide. Keďže ide o datadisk k Vietcongu, rozhodol som sa, že budem čerpať z našej recenzie na túto hru a Stanley (autor recenzie na pôvodný Vietcong) nebude nahnevaný, že som ho citoval. Aby bola atmosféra dokonalá, musel som sa pripraviť na hru poctivým výcvikom, čo však moji rodinní príslušníci nebrali ako výborný nápad. Po byte som si rozostaval imaginárne prekážky, plazil som sa po zemi, čím som spochybnil svoj výrok, že som normálny.

Nič mi však nebránilo v tom, aby som sa obliekol do zeleného, pomaľoval si ksicht tmavými vodovkami (ľudia na mňa síce na ulici trošku divne pozerali), na stole zapálil vonné tyčinky, týždeň si neumýval nohy (drastický zápach sa mi podarilo odstrániť dávkou piva) a... a hipícke roky som mal v izbe ako vyšité. Dnešné vojny sú o ničom. Všade máme modernú bojovú techniku, ktorá väčšinu odbojuje sama za nás, nepriateľ je mŕtvy, aj keď je vzdialený stovky metrov od nás. Vo Vietname to však bol boj na malé vzdialenosti, kde rozhodoval hlavne postreh a intuícia...

Čo teda znamená Vietcong pre nás, obyčajných hráčov? No, v prvom rade je to jedna z najrealistickejších 3D FPS, aké som kedy mal možnosť hrať. Vojnu som samozrejme nemohol vybojovať sám, takže na pomoc v celej hre (takmer) po mojom boku bojovala menšia čata vojakov. Každý z nich má nejakú svoju špecializáciu, v tíme je doktor, ktorý mi podal prvú pomoc, keď si ma už nejaká guľka našla, spojovateľ s vysielačkou na chrbte, inžinier s plným vakom munície a „pointman“, domorodý obyvateľ v službách U.S.Army. No a proti mne sa lopotili vojaci Vietkongu, prízemní šikmookí mužíci bojujúci za svoju diktatúru proletariátu, zosobnenú ujom Ho Chi Minom a tatkom Mao-Ce Tungom. Či sa vám to už bude páčiť alebo nie, singleplayer prežijete len ak sa budete riadiť heslom „dobrý komunista = mŕtvy komunista“.

Príbeh nemohol ostať rovnaký a vo Fist Alpha sa dočkáme prequelu, teda celá story sa točí pred pôvodnou hrou. Či je to správny krok, to záleží len na vás, ale ja som ho bral ako jednoznačný klad. Pôvodný hrdina hry totiž vyzeral otrasne. Nemám nič proti ľuďom, ktorí vyzerajú akoby väčšinu svojho života ležali naložený v liehu, ale Hawkins tak vyzeral. Teraz sa vám do rúk dostáva Warren Douglas a je na neho určite príjemnejší pohľad. Lenže o tom hra vôbec nie je. V čase kedy vstupujete do hry, máte za úlohu nájsť pilota zostreleného bombardéru. Prostredie to pre vás určite nebude neznáme, ale prvým prekvapením je, že tábor na kopci Nui Pek sa len začína tvoriť. Príjemné spomienky, ktoré máte z hrania pôvodnej hry sa dostavia veľmi rýchlo. Vašou primárnou úlohou bude vyčistiť prostredie v okolí tohto kopca, aby sa na scénu mohol dostať starý známy Hawkins, ale v datadisku sa ho nedočkáte.

Znovu vás čaká plíženie sa hustou džungľou, v ktorej niekedy nevidíte ani na pár krokov, ale ak si začnete všímať okolité prostredie, narazíte na detaily, s ktorými vyzerá Fist Alpha dostatočne podmaňujúco. Extra nové nápady si však Pterodon asi necháva pre dvojku Vietcongu. Okrem bojov v hustej džungli vás čaká aj návšteva podzemných chodbičiek šikmookých, bránenie základne alebo získate pod svoje krídla aj starý chrám. Táto mozaika sa v závere výborne spojí a jedinou chybou je, že sa po siedmich misiách skončí.

Na výber zbraní do hry kládli autori veľký dôraz. Odmenou zato si v hre vyskúšate množstvo tých najslávnejších a najkvalitnejších zbraní prvej polovice minulého storočia, hlavne americkej a ruskej výroby, plus novšie, ale nemenej slávne kusy: americká puška M16 a asi najznámejší, najrozšírenejší a najobľúbenejší samopal na tejto planéte, Automat Kalašnikov AK-47. Z ďalších mi nedá nespomenúť karabínu M1, jej (v rukách nepriateľa) nepríjemný náprotivok SKS-Simonov, samopal Thompson, ruský samopal PPS-41 (ktorý možno nájdete v stodole u deda zo stredného Slovenska :-), guľomety M60 a Degtarev. Pre úplnosť je tu aj slávna brokovnica Remington, na bažanty dvojhlavňovka Bajkal a na jelene opakovačka Winchester. Všetky z nich sú v hre detailne zobrazené, zdokumentované a hlavne nasimulované. Okrem nich je ešte k dispozícií hneď niekoľko pištolí (napr. Revolver .38, Colt 1911, či Smith&Wesson model 39), ručné granáty, dýka, baterka, svetlice a balíček na ošetrenie rán.

Aj u zbraní ostalo všetko pri starom (až na pár noviniek – M60, M14 s optikou alebo Tokarjev SVT 40, ale využívať ich veľmi nebudete, o bajonete na M16 ani nehovorím) Takže to možno vyzerá všetko tak, že Pterodon len zbúchal dokopy nový príbeh, čo síce je pravda, ale spravil to na jednotku, takže nová story určite poteší fanúšikov pôvodného titulu. Nové misie sú jednoducho výborné a hlavne hrateľné. Obťiažnosť pôvodného titulu značne kolísala. Niekedy ste prešli misiou ako nôž maslom, ale občas sa vyskytli situácie, kedy to bolo jednoducho nehrateľné. Quicksave obmedzený na 5 pozícií bol niekedy veľmi zradný, ale všetko sa to dalo pretrpieť. Vo Fist Alpha sa tvorcovia poučili a ťažké pasáže sa snažili minimalizovať, čo sa im podarilo. Hra sa nestala ľahšia, to určite nie, len celé to peklo je rozložené do priebehu celej misie. Rozsiahlosťou sa mapy dajú prirovnať k pôvodnej hre. Prekvapili ma však tzv. tiché misie, v ktorých je hlavnou úlohou ostať v utajení, inak sa vám cieľ misie nepodarí splniť. Určite ide o mierne náročné operácie, no ak sa vám podarí dokonale splynúť s prostredím, budete v siedmom nebi, ale bude vás to stáť kýbel nervov.

Technické spracovanie a ohodnotenie všetkých ostatných vecí si môžete prečítať v pôvodnej recenzii. Nič podstatné sa nezmenilo. Engine hry je kvalitný (len sa zdvihla hardvérová náročnosť, takže ako minimum sa dá považovať CPU 1,3 MHz pri rozlíšení 1024 x 768), moralistom budú zase trhať uši vulgarizmy, geniálne ozvučenie nenašlo taktiež veľkú konkurenciu (maximálne tak Call of Duty). Ja sa radšej vrhnem na záverečné hodnotenie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Je to len datadisk, sú to len nové misie, nečakajte nič nové. To je základný kameň úspechu tohto datadisku. Tých pár stoviek, ktoré obetujete za Fist Alpha sa však určite oplatia. Nedočkáte sa žiadnych obrovských noviniek, ale len miernych úprav pôvodnej hry. Grafika je detailnejšia a hlavne rôznorodejšia, postavy sú ukecanejšie, nové zbrane v singleplayeri nevyužijete, ale výborné príbeh a atmosféra odkazujú odporcom datadisku, že ich nedávky nemajú opodstatnenie. Možno sa vám bude zdať, že ide o žmýkanie peňazí, ale v tomto prípade je to príjemné. Nezabudnite však, že k hraniu potrebujete aj pôvodný Vietcong, takže fanúšikovia už Fist Alpha úspešne drtia a ostatným odporúčam pôvodný titul.