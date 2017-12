Ďalšia recenzia telefónu pre dámy: Panasonic G70

V poslednom čase sa akoby roztrhlo vrece so štýlovými telefónmi pre dámy. Výrobcovia tieto mobily nielenže miniaturizujú, ale prispôsobujú ich potrebám žien.

22. feb 2004 o 20:44 Marián Pavel - SME online

Výsledkom sú dva pozoruhodné mobily, ktoré prišli aktuálne na trh: Xelibri 6 a Panasonic G70. Oba modely plnia funkciu „pudrenky“, majú zabudované zrkadielko a vyzerajú veľmi dobre. Napriek tomu je na prvý pohľad zrejmé, že čo výrobca, to iný prístup.

Dizajn a klávesnica

Panasonic G70 pokračuje v trende spoločnosti a je doslova miniatúrny. Má tvar lastúry, s výrazným špicom vo vrchnej časti, takže mnohým pripomína skôr vianočnú ozdobu. Kryt telefónu je plastový, s časťami imitujúcimi pochrómovaný kov. Farebná kombinácia je vhodne zvolená – matná strieborná vyzerá s kovovomodrou veľmi dobre.

Na prednej strane telefónu je malý náhľadový displej s vysokým rozlíšením. Je monochromatický, no efektné kovovobiele podsvietenie veľmi dobre vyzerá. V základnom režime zobrazuje stavové ikony úrovne signálu, roaming, prístup k GPRS a stav batérie. Ozdobným písmom je vypísaný dátum a čas.

Nad displejom je umiestnená kovová kvapôčka s bielym kamienkom, ktorá má v užívateľke evokovať dojem šperku. Pod displejom je tlačidlo z priehľadného plastu, ktoré zároveň plní funkciu diódy. Pomocou tohto tlačidla vypnete zvonenie, ak hovor nechcete zodvihnúť.

Z zadnej strany je na tvarovanom kryte otvor na reproduktor a v špici navrchu je schovaná anténa.

Na boku telefónu je len konektor napájania netradične spojený s konektorom na slúchadlá.

Ako sa dostanete k batérii a SIM karte? Úplne rovnako ako v Xelibri 6 – otvoríte spodnú stranu telefónu s klávesnicou.

Batéria je uchytená pevne, s krátkymi nechtami sa však vyberá nešikovne a stane sa vám, že si vytvarovaný okraj bolestivo zarazíte pod nechet. Pomerne nešikovne je vyriešené aj uloženie SIM karty, ktorá sa vyberá len ťažko. Pri predpoklade, že telefón bude používať žena, ktorú SIM karta ani batéria nezaujíma sú však tieto nedostatky nepodstatné.

Milé prekvapenie čaká na používateľa po otvorení krytu. Vo vrchnej časti krytu je zrkadielko. Zatiaľ čo v Xelibri 6 je displej uprostred zrkadla, v prípade Panasonicu G70 je pod ním. Ak je displej vypnutý, pozeráte do zrkadla, ak sa zapne, je dostatočne viditeľný.

Klávesnica je podobne ako v Xelibri 6 vyriešená netradične – číselné tlačidlá sú umiestnené do kruhu pri okraji, v strede sú umiestnené funkčné tlačidlá. A tých je viac než dosť: uprostred je dvojsmerové tlačidlo, do kruhu okolo sú umiestnené dve funkčné tlačidlá na prácu s menu, tlačidlá prijatia a odmietnutia hovoru a tlačidlá hviezdička a mriežka. Usporiadanie je, akokoľvek neštandardne na prvý vyzerá, celkom logické a telefón sa ovláda dobre.

Štýlové je tiež ozvučenie klávesnice – namiesto nudného pípania sa ozývajú rôzne tóny.

Ovládanie

Klávesnica je zapustená do povrchu, klávesy sú od seba dostatočne vzdialené, k ovládaniu nemáme výhrady. Trochu nekomfortný je pohyb v menu iba v dvoch smeroch, no na obrazovke je iba 9 položiek, takže k tej želanej sa dá preklikať rýchlo.

Menu telefónu

Menu telefónu vychádza z osvedčeného riešenia, ktoré sa objavilo napríklad v modeloch GD67 a GD87. V G70 je menu mierne upravené, napriek tomu patrí k tomu najlepšiemu, čo v mobilnom telefóne môžete nájsť. Je logické a prehľadné – na základnej obrazovke nájdete položky môj telefón, hry, tel. zoznam, prehliadač, termínovník, správy, možnosti, apikácie a nastavenia.

V časti Môj telefón sa nachádzajú všetky nastavenia telefónu a multimédií – displej, zvonenia, pozadia a pod. Pri listovaní v submenu sa v položkách, kde sa nastavujú možnosti zobrazuje náhľadová bublinka s aktuálne zvolenou voľbou.

Menu tvoria už tradične príťažlivé farebné animované ikony, aktuálne zvolená položka sa animuje z ilustračného obrázku na malú guličku. Výsledný efekt je pôsobivý.

Funkcie

Panasonic G70 je telefón určený predovšetkým na telefonovanie a preto v ňom nájdete len základné funkcie. Nechýba v ňom však GPRS a tak môžete používať WAP a sťahovať si nové obrázky či zvonenia.

Funkcie personalizácie telefónu sú prepracované do každého detailu, napríklad pri nastavení dispeja si môžete okrem kontrastu nastaviť aj úroveň jasu. Takú voľbu nemá práve každý telefón. Zvoliť si môžete aj obrázok pozadia, šetrič obrazovky, či vybrať si z podarených polyfonických zvonení.

Telefónny zoznam ponúka pokročilé možnosti práce s kontaktmi: je viacpoložkový, ku každému kontaktu môžete priradiť ID, zvonenie, či zaradiť ho do skupiny. V mobile je pamäť na 255 kontaktov.

Z telefónu môžete odoslať SMS a EMS, nastupujúce MMS nepodporuje. V pamäti môžete uložiť 100 správ v dvoch položkách.

Zaneprázdnené dámy iste poteší kalendár, do ktorého si môžu ukladať záznamy. Zobraziť ho môžu v dvoch módoch: týždeň a mesiac.

V položke aplikácie sú uložené ďalšie praktické programy: kalendár biorytmov (predpoveď fyzickej, emocionálnej, intelektuálnej kondície – výsledky predpovede sú skutočne ohromujúce), kalkulačka, prevodník meny, budík, nastavenie automatického vypnutia telefónu a prehliadač obrázkov a zvukov v telefóne.

Hry sú k dispozícii až tri: Puddleland, Quadball a Exode. Všetky sú farebné, so zvukovými efektmi a nepočítajúc maličký displej aj podarené a zábavné.

Na internet sa dostanete cez WAP 1.2.1 a GPRS triedy 8.

Batéria

V telefóne nájdete batériu Li-Ion s kapacitou 680 mAh. Jej výdrž je prijateľná – pri našom teste nám aj po trojdňovom používaní batéria vykazovala polovičnú kapacitu.

Celkové hodnotenie

Ak sa rozhodujete medzi Xelibri 6 a Panasonicom G70, budete to mať ťažké. Každý z týchto telefónov má niečo do seba: Xelibri 6 je väčší, no má dve zrkadielka :) Panasonic G70 ide cestou miniaturizácie a výbavou vyhráva o prsia nad Xelibri 6. Pri takýchto mobiloch skôr zaváži osobný vkus – Panasonic napríklad ponúka dve rôzne varianty krytov (vybrať si však musíte iba raz, kryty sa nedajú vymieňať).

Nepríjemne nás zaskočilo riešenie prístupu k batérii – aj keď sa vyklápa klávesnica rovnako ako v Xelibri, v G70 chýba kvalitné spracovanie plastu a telefón pri stláčaní kláves nepríjemne pruží a vŕzga. Možno to je problém testovacieho kusu a možno nie...