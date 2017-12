Vedci pozorovali požieranie hviezdy čiernou dierou

20. feb 2004 o 4:05 TASR

Mníchov/Washington 20. februára (TASR) - Vedcom z Ústavu Maxa Plancka pre mimozemskú fyziku v Garchingu pri Mníchove sa podarilo prvýkrát priamo pozorovať pomocou röntgenových observatórií XMM-Newton a Chandra a Hubblovho vesmírneho teleskopu, ako mohutná čierna diera roztrhla hviezdu a postupne ju požiera. Tento objav potvrdzuje teóriu, že čierne diery sa nachádzajú v centrách skoro všetkých galaxií.

Astronómovia predpokladajú, že dotyčnú hviezdu s veľkosťou nášho Slnka v galaxii RXJ 1242-11 iné teleso vychýlilo z jej pôvodnej dráhy, takže sa dostala do smrteľného zovretia čiernej diery, ktorá je asi 100 miliónov-krát väčšia ako Slnko. Hviezdu následne roztrhali nesmierne gravitačné sily čiernej diery.

Vedci, ktorých pozorovania zverejní časopis Astrophysical Journal, zaznamenali "výkrik" hviezdy tesne pred jej zánikom. Čierna diera hviezdu najprv silno zdeformovala a potom ju doslova roztrhla. Zvyšky hviezdy sa dostali do akejsi obrovskej krútňavy a postupne padali do čiernej diery. Pri tomto padaní sa silno zahriali a vyslali intenzívne röntgenové žiarenie.

Pomocou satelitu ROSAT nemeckí vedci už v roku 1992 zaznamenali náhle vzplanutie centra nenápadnej galaxie RXJ 1242-11 v röntgenovom svetle. Po niekoľkých rokoch však toto vzplanutie výrazne pokleslo, ale úplne nezmizlo. Z obrovského množstva uvoľnenej energie sa dá dedukovať, že čierna diera v centre tejto galaxie je nepredstaviteľne veľká. V čase najväčšieho vzplanutia, porovnateľného iba s kvazarmi (najjasnejšie vesmírne objekty) pohltila čierna diera každých desať minút hmotu s objemom Zeme.

Vedci odhadujú, že udalosť uvoľnila energiu v celkovej hodnote desať na 44 wattov. Keby sa také niečo stalo v našej Galaxii, jej centrum by bolo v röntgenovom svetle prechodne stomiliárd-krát jasnejšie. Ak by výhľadu na centrum Galaxie nič nebránilo, na oblohe by žiarilo ako druhé Slnko.

