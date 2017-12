The Longest Journey 2 sa bude volať Dreamfall

19. feb 2004 o 17:33 Juraj Chrappa

Príbeh Dreamfall sa odohráva v 23. storočí, keď mladá žena náhodou odhalí konšpiráciu súvisiacu so snami, ktorá však môže spôsobiť zánik oboch svetov - sveta mágie (Arcadia) a vedy (Stark). Sama nedokážuc vyriešiť mnohé záhady, požiada osobu, ktorá by mohla poznať odpovede: April Ryan, hrdinku The Longest Journey.

Zlou správou je, že Dreamfall vyjde až ku koncu roka 2005, čo je ešte veľmi, veľmi ďaleko. Prvé informácie a hrateľná ukážka však bude možné vidieť už na tohtoročnej E3.

Zdroj: www.longestjourney.com