Nové screeny: Zoo Tycoon 2, Harry Potter: PoA, The Sims 2

19. feb 2004 o 13:47 Juraj Chrappa

Nové obrázky dorazili tiež k pripravovanej arkáde v hlavnej úlohe so slávnym Harrym Potterom. V poradí už tretia hra Harry Potter and the Prisoner of Azkaban s mladým čarodejníkom vyjde súčasne s tretím filmom niekedy v lete. Viac o hre sa dozviete z našej staršej novinky.

Do tretice tu máme ďalšie parádne screeny z The Sims 2, ktoré nás však môžu akurát tak rozdráždiť, pretože vydanie samotnej hry bola odložené až na leto... O pokračovaní Simsov sme toho popísali už mnoho, najlepšie urobíte, ak si prečítate naše podrobné preview.

Zdroj: www.worthplaying.com, www.3dgamers.com