Panda sa vrátila do Číny.

Prvé mláďa pandy veľkej, narodené v Amerike, sa nedávno vrátilo do Číny. Štvorročná samička Chua-Mej (v preklade Čína-Amerika) sa tu po mesačnej karanténe pripojí k svojmu otcovi v rezervácii Wo-lung, zatiaľ čo jej matka s druhým manželom a synom zostáva

19. feb 2004 o 0:00

FOTO - ČTK





jú v zoologickej záhrade v San Diegu. Všetci potomkovia pánd veľkých, ktorých Čína požičala do zahraničia, sa musia do troch rokov svojho veku vrátiť. Cestu tejto samičky však viac ako o rok zdržala epidémia SARS, ale aj ďalšie komplikácie.Chua-Mej, ktorá bude v rezervácii bývať s ďalšími viac ako päťdesiatimi pandami, je už dospelá a na jar by mohla otehotnieť. V uplynulom roku sa narodilo v zajatí šestnásť pánd, vrátane dvojčiat v Japonsku.