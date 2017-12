Astronómovia našli diamant veľký ako tretina Zeme

19. feb 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Beatles mali pravdu, keď spievali o „Lucy na oblohe s diamantmi", no americký spisovateľ Francis Scott Fitzgerald situáciu hrubo podcenil. Vo svojej poviedke totiž písal iba o diamante „veľkom ako hotel Ritz". Ten je však trpaslíkom oproti diamantu, ktorý objavila medzinárodná trojica astronómov vo vnútri hviezdy BMP 37093.

John Metcalfe z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (USA), Michael Montgomery z University of Cambridge (Veľká Británia) a Antonio Kanaan z UFSC Brazil (Brazília) o svojom objave napísali v článku pre časopis The Astrophysical Journal Letters.

Objav v súhvezdí Kentaura

Astronómovia dlhodobo pozorovali svetelné zmeny hviezdy BPM 37093 v južnom súhvezdí Kentaur, asi 50 svetelných rokov od nás (1 svetelný rok = 9,46 bilióna km). Jej jas kolíše iba nepatrne, ale pravidelne. Príčinou sú krátkoperiodické pulzácie. Ich rozborom možno odvodiť stavbu a substanciu hviezdneho vnútra, tak ako seizmológovia skúmajú zemské vnútro pomocou vĺn, ktoré vznikajú pri zemetraseniach.

Na tomto základe vedci dospeli k záveru, že veľmi husté vnútro BPM 37093 tvorí kryštalický uhlík; je to vlastne najväčší diamant vo vesmíre.

Hviezda Afriky pohasla

Diamant je minerál uhlíka. Tvorí dokonalé osemstenné a dvanásťstenné kryštály, no aj nepravidelné zrná a úlomky. Má vysoký lesk. Zväčša býva číry, občas modrastý, ale aj modrý, zelený či dokonca čierny. Zvlášť bohaté diamantové ložiská sú v Brazílii a v južnej a strednej Afrike. Drobné diamanty sa však našli napríklad aj v Česku.

Čisté diamanty sa používajú najmä v šperkárstve. Tie menej dokonalé ako brúsne a vrtné hroty. Vznikajú pri vysokých tlakoch v zemskom vnútri, na priemyselné účely sa vyrábajú i umelo. Najväčší, aký sa kedy na Zemi našiel, mal 3100 karátov (1 karát je v prípade drahokamov 0,2 g); vybrúsili z neho známu 530-karátovú Hviezdu Afriky, súčasť britských korunných klenotov.

Obraz budúcnosti Slnka

BPM 37093 je takzvaný biely trpaslík - superhusté zmrštené jadro hviezdy, v ktorom už neprebiehajú termonukleárne reakcie. Táto hviezda bola pôvodne veľká asi ako naše Slnko. Hmotnosť hviezdy má stále, ale rozmery už iba ako menšia planéta zemského typu. Konkrétne priemer asi 4000 km pri hmotnosti 2,27 milióna biliónov biliónov kg - v karátoch by to bola jednotka nasledovaná 34 nulami. BPM 37093 je uhlík obalený tenkými šupkami hélia a vodíka. Tento uhlík je kryštalický, takže ide o diamant.

O kryštalizácii vnútra bielych trpaslíkov astrofyzici uvažujú od 60-tych rokov, no toto je prvý prípad, keď takúto hviezdu pozorujeme. Bielym trpaslíkom s kryštalickým vnútrom sa za asi sedem miliárd rokov stane i Slnko. Podobný osud zjavne čaká, alebo už stretol, mnohé hviezdy v našej Mliečnej ceste.