Jack the Ripper - postrach prostitútok na scéne

Príbeh o Jackovi Rozparovačovi je známy po celom svete. Dočkali sme sa množstva filmových spracovaní a teraz sa k nám konečne dostalo aj Jackova virtuálna verzia. Najlepším žánrom pre spracovanie prípadu masového vraha je určite adventúra bez akýchkoľvek

24. feb 2004 o 13:18 Ján Kordoš

Príbeh o Jackovi Rozparovačovi je známy po celom svete. Dočkali sme sa množstva filmových spracovaní a teraz sa k nám konečne dostala aj Jackova virtuálna verzia. Najlepším žánrom pre spracovanie prípadu masového vraha je určite adventúra bez akýchkoľvek akčných prvkov.

Jack the Ripper môžeme skromne prehlásiť za klasickú detektívnu adventúru, v ktorej vediete rozhovory, zbierate predmety a informácie, všetko zostáva zahalené tajomstvom a najdôležitejším prvkom je jednoznačne atmosféra. Štýlovo môžeme Jacka zaradiť medzi adventúry videné z pohľadu tretej osoby, pričom medzi lokáciami sa pohybujete skokmi. Nejde však o klasickú adventúru, predmetov na použitie nájdete len zopár a kde ich použijete, je vopred jasné. Tieto predmety sa vám ukladajú do inventáru a navyše máte ešte špeciálny blok, kam sa vám automaticky ukladajú dôležité dokumenty.

Príbeh sa však odlišuje od klasickej story o Jackovi Rozparovačovi. Teraz prišla chvíľa na moju obávanú historickú vsuvku. Vyčíňanie reálneho Jacka sa datuje presne do roku 1888, kedy pod jeho nožom padlo za obeť 5 prostitútok v Londýne. Okolnosti môžeme vynechať, oplatí sa snáď len pripomenúť, že telá boli zohavené s chirurgickou presnosťou, odstránené boli ženské genitálie a ďalej nebudeme radšej pokračovať, aby slabšie povahy neomdlievali a v diskusii nevypisovali niečo o pubertálnosti a nechutnosti recenzie.

Náš príbeh sa odohráva odohráva o 13 rokov neskôr a je prenesený do amerického New Yorku. Všetko sa začína úplne nenápadne, keď sa po dvoch vraždách ľahších žien začne spomínať Jackovo meno v súvislosti s týmito vraždami. Všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že Jack sa vracia a 5 sociálnych pracovníčok to schytá, čas beží a polícia je rovnako úspešná ako dnes. Vy sa vžijete do úlohy novinára Jamesa Palmera, ktorý je poverený písaním článkov o vraždách. Povolanie žurnalistu sa ukáže ako krajne nebezpečné – čo však ako recenzenti vieme aj my, pod vedením chrupiho mi tiež pripadá samotné písanie článkov ako boj o vlastný a ubohý život. Každý deň sa musia v denníku, do ktorého James prispieva, objavovať nové články, inak šéfstvo zúri (už viem odkiaľ chrupi čerpá nápady na svoje metódy vydierania článkov :) (V skutočnosti som však veľmi mierumilovný človek a pacifista ;) - by chrupi). Vyšetrovaním je poverený Carter, fízel, ktorý si myslí, že vraha už skutočne má, ale len dovtedy, pokým sa neobjaví ďalšia vražda. Príbeh by teda mal postupne gradovať, na povrch začnú vychádzať nové skutočnosti a finiš celej story je výborne načasovaný.

Ako som už vyššie spomenul, ide síce o adventúru, ale predmetov je málo, témy rozhovorov sú skresané na minimum (vždy máte na výber z maximálne 3 tém pokecu a z toho sú dve vždy nemenné od začiatku po koniec príbehu), všetko sa to zvrháva k hľadaniu dôkazov a nových stôp. Príbeh je rozdelený do viac ako desiatky dní, pričom každý deň sa skladá z dvoch častí – deň, ktorý vždy vyvrcholí napísaním nového článku a noc, kedy sa snažíte Jacka dolapiť. Malú pripomienku mám k ukončeniu noci, ktorá sa deje značne chaoticky – ako by hlavný hrdina dopadol.

Celkovo navštívite 12 lokácií, čo značne uľahčuje pátranie. Nesmie chýbať redakcia novín, nemocnica, bordel, fízlareň, detektívna kancelária, miesta vrážd a ďalšie. Každá lokácia je svojim spôsobom zaujímavá a ich počet síce nie je veľký, no všetko je to vynahradené priestormi, ktoré môžete v lokácii navštíviť (príjemný pocit strachu vo mne vyvolávala hlavne márnica v suteréne nemocnice).

Všetko dôležité bolo už povedané v samotnom opise hry a teraz si môžeme povedať, prečo to nedopadlo podľa mojich náročných predstáv.

GRAFIKA 5 / 10

Na grafickom spracovaní v adventúrach až tak moc nezáleží. Všetko je v pohode aj tu, ale to je maximálne prvých pár sekúnd. Pohľad z vlastných očí je výborné riešenie, 3D prostredie je dnes povinnosťou, tak kde to všetko hapruje? V prvom rade by som mohol utrúsiť nejaké ostrejšie slovo na celkové spracovanie. Pohyb riešený skokmi je dnes už skutočne zastaraný. Voľnosť ako v koncentráku, pohybujete... skôr skáčete len na vopred pripravené pohľady, čo prináša do hry niekedy chaos. Obzerať sa môžete dokola toľko, čo ľudská anatómia umožňuje a v tomto smere nemám žiadne pripomienky. Pretieranie očí nastalo po zistení, že tvorcovia použili veľmi podivnú (a značne nekvalitnú) kompresiu textúr. Vzdialené budovy sú jednoducho veľmi rozmazané a netrúfam si ani len odhadnúť, v akom sú rozlíšení. Vidieť koňa bliť nie je tiež žiadny zážitok, no toto ma neprivádzalo do stavu uspokojenia.

Tento problém možno rieši hardvéroú náročnosť, no značne to uberá na atmosfére hry. Postavy vyzerajú ako umelo vsadené do prostredia a jednoducho je vidieť, že niektorí ľudia sú 3D objekty a niektorí zas len úbohé 2D sprajty. Vrcholom všetkého je podpriemerná animácia postáv. Skôr by sa patrilo povedať o NEanimácii. Najlepším príkladom je vystúpenie v mestskom podniku, keď speváčka spieva, ale hudobníci len strnulo stáli a „hrali na nástroje“. Potlesk divákov môžete tiež len počuť, ale v skutočnosti nikto netlieska... Podobné abstraktné animácie sú pre francúzske produkty charakteristické (teraz sa mi priam ponúka na porovnanie film Fantóm Paríža, ktorého hlavný hrdina pripomína tiež Jacka Rippera), no nie vždy to je pre dobro veci. Teraz to nie je najvhodnejšie riešenie, lebo opis špinavého mesta na začiatku minulého storočia by si zaslúžil viac detailnosti. Škoda preškoda.

INTERFACE 5 / 10

Ovládanie hry je svojim spôsobom úplne jednoduché, ale nie je všetko také, ako to na prvý pohľad vyzerá. Na obrazovke máte kurzor, ktorý sa mení podľa toho, či ním prejdete na aktívny predmet alebo miesto, ktoré vám umožní presun do inej lokácie. Potvrdenie akcie je nadefinované na ľavé tlačítko myšky. Hrôza nastáva pri používaní pravej tlapky myšky. Po stlačení sa ocitnete v inventári, na mape a máte možnosť si prezrieť aj vaše poznámky. Teoreticky to je riešenie krajne nevhodné už len preto, že načítanie trvá veľmi dlho. Ale ako už vieme, Francúzi prichádzajú na množstvo zaujímavých nápadov. Všetko to je len sila zvyku, no tu si mohli frantíci svoje výstrelky odpustiť.

Najväčším problémom je však bugovosť pri ovládaní, kedy sa kurzor automaticky nezmení, hoci by sa mal a musíte chvíľu behať myškou po ploche a až potom ho napadne, že by sa mohol aj zmeniť. Tento chaos je nevhodný, už len kvôli prehliadnutiu predmetov.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Nech som sa snažil ako moc som chcel, atmosféra hry behala po krásnych sínusoidách. Niekedy je príbeh napínavý a ste tvárou prilepenou na monitore, ale tieto chvíle boli vystriedané nudou a neustálym prechádzaním lokácii dokolečka dokola, lebo niekde sa stal po rozhovore nejaký predmet aktívny. Takto je námet o Jackovi degradovaný minimálne o jednu úroveň. Zbieranie informácii je zaujímavé, ale len do chvíle, kedy vám opakovanie niektorých vecí nezačne liezť na nervy.

Sklamali ma hlavne animácie a statické prostredie, ktoré mali obrovský potenciál k vykresleniu depresívnej nálady mesta, strachu a napätia. Prázdnosť lokácii tomu však určite nepomôže. Zaujímavý námet, ale prevedenie do virtuálnej podoby sa utápa v bahne priemernosti.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Dabing postáv je vskutku podmanivý, každá postava má svojské zafarbenie hlasu, ktoré sa k danej postave nádherne hodí. Predmety sú ozvučené kvalitne a atmosféra graduje, ak sa vám nad hlavami preženie po moste vlak, do toho začne krákať vrana a vydesený stojíte na mieste vraždy. Občasné chybičky, keď sa dabing nezhoduje s titulkami, sa nájdu, ale to nie je nič hrozné.

HUDBA 9 / 10

Hudobné spracovanie je určite najlepšie na celej hre. Ak už hudba začne znieť, tuhne vám krv v žilách a očakávate niečo strašné, hoci sa nič nestane, ale nervy to dokáže pocuchať dokonale. V hre sa vyskytujú aj songy naspievané barovou speváčkou, ktoré sa počúvajú výborne. Musím uznať, že hudobný doprovod sa skutočne podaril.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Hra nie je veľmi zložitá, puclíky sú viac-menej logické a na všetko sa dá prísť, len vám to trošku dlhšie trvá. Vždy viete, že v danej lokácii musíte niečo spraviť, len neviete čo a ako, ale ako povedal niekto múdry, čas a chladná hlava všetko vyrieši. Nikdy nezostanete trčať v hre dlho, ale záseky sa v nej vyskytujú. Vtedy mi pomáhalo trochu vypnúť. Najväčší potlesk zožalo spojenie dvoch Jackových listov na meotare, pričom museli byť spojené len na určitom mieste.

Jack netrpí kvôli svojim logickým hádankám, ale k zúfalosti ma doháňalo umelo predlžovaná dĺžka hry a hlavne absencia napätia počas niektorých situáciách. Nemám nič proti dlhším hrám, ale zúfalstvo, ktoré ma niekedy chytilo, keď som zistil, že hra pokračuje ďalej, prestávalo ma to baviť a všetko sa začalo rúcať ako domček z karát. Lepšie by bolo nahustenie informácií a akčných pasáži do menších častí. Všetko sa to ťahá ako sopel z nosa (všetkým moralistom teraz škrípu zuby a ja sa len veselo usmievam...). Navyše Jack the Ripper nepatrí ani k extra dlhým hrám.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Mierne nadpriemerný titul, ktorý ma zaujal len vďaka svojej zápletke, ale moje očakávanie boli zrejme privysoké. Nuda nemá v adventúre o masovom vrahovi čo hľadať.