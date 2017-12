Podľa denníka Financial Times firma Vodafone prespala prevzatie AT&T Wireless

Londýn 18. februára (TASR) - Telekomunikačný koncern Vodafone prevzatie americkej spoločnosti AT&T Wireless podľa informácií Financial Times doslova "prespal".

18. feb 2004 o 17:05 TASR

Ponuku britského koncernu Vodafone, najväčšieho mobilného operátora na svete, v utorok prekonala ponuka doterajšej svetovej dvojky Cingular Wireless. Kvôli časovému rozdielu medzi New Yorkom a Londýnom boli šéfovia firmy Vodafone už v posteli, keď konkurenčný Cingular predložil rozhodujúcu zvýšenú ponuku. Napísal to dnes britský denník Financial Times s odvolaním sa na informátora z tábora firmy Vodafone.

Keď sa predstavenstvo koncernu Vodafone v utorok ráno zobudilo, firmy Cingular a AT&T už pripravovali tlačovú konferenciu o uzavretom obchode. Koncern Vodafone toto podanie odmieta. Koncern sa už údajne nemohol zodpovedať za ďalšie prevýšenie ponuky Cingularu. Informovala o tom DPA.