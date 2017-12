Webstránka prezidenta mala vlani viac návštevníkov ako stránka predsedu vlády SR

18. feb 2004 o 13:38 TASR

Bratislava 18. februára (TASR) - Najnavštevovanejší portál na Slovensku v rámci verejnej správy za minulý rok bola web stránka Mesto.sk s 386 461 unikátnymi používateľmi (UP). Počtom návštevníkov svojej stránky predbehol prezident Rudolf Schuster, predsedu vlády Mikuláša Dzurindu. TASR informácie poskytla firma ELET, s. r. o., prevádzkovateľ portálu NAJ.sk, ktorý sleduje návštevnosť slovenských internetových stránok.

Kým druhú priečku s počtom UP 238 288 obsadila stránka Úradu vlády SR, na treťom mieste skončilo Ministerstvo obrany SR so 151 816 UP. Verejný informačný portál Občan.sk skončil s počtom UP 97 432 na štvrtom mieste, nasledovaný ministerstvom pôdohospodárstva. Aj napriek tomu, že vláda ako inštitúcia má v prieskumoch verejnej mienky nízku popularitu, v roku 2003 navštívilo stránku Rokovania vlády SR vyše 85 000 unikátnych používateľov. Hneď za vládou nasleduje ministerstvo životného prostredia, pričom ďalšia vládna stránka "Uznesenia vlády SR" sa nachádza o tri priečky nižšie, keď uzatvára prvú desiatku. Medzi zaujímavé stránky prvej dvadsiatky patrí aj Prezident.sk s 35 201 surfujúcimi. Prezident tak iba tesne predbehol Slovenských notárov, ale aj stránku predsedu vlády, ktorá sa nachádza až na 18. mieste.

V kategórii Politika úplne jednoznačne zvíťazila stránka Zbierka.sk s počtom UP 608 947. Aj keď podľa prieskumov verejnej mienky má strana HZDS voličov najmä z radov dôchodcov, v tejto kategórií skončila na druhom mieste, nasleduje ju strana ANO. Odborári sú s 12 775 UP na štvrtom mieste.

V kategórií "Mestá a obce" jednoznačne s vyše pol miliónom surfujúcich zvíťazil portál Cassovia.sk, pred Mapy.zoznam.sk. Stránke hlavného mesta SR patrí až tretia priečka, pričom štvrtá pozícia patrí portálu Mojanitra.sk. Prvú päticu uzatvára mesto Žilina, po ktorej nasledujú Košice a portál Mapyoscar.sk. Mestu Nitra patrí ôsma priečka, keď s počtom UP 67 705, má vyše 20-tisícový náskok pred deviatym Trenčínom. Ďalší portál venovaný výlučne mestu nájdeme na jedenástej pozícií, ktorá patrí Komárnu, trináste je bratislavské Staré mesto, nasledované Banskou Bystricou. Do prvej dvadsiatky sa dostali aj Poprad, Petržalka, Pezinok ako aj obec Zuberec.