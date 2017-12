Prvé bližšie informácie o The Longest Journey 2

18. feb 2004 o 1:56 Juraj Chrappa

Cieľom vývojárov zo spoločnosti Funcom je 3D svet, v ktorom by sa nachádzali prvky akcie, zakrádania, šplhanie, plávanie a boj proti silám zla. Napriek niektorým akčným aspektom hry, najpodstatnejší bude vždy príbeh. Dreamfall je zasadený do roku 2219, keď mladá žena Zoë Castillo odhalí veľkú konšpiráciu ovplyvňujúcu sny. A teraz prichádza dobrá správa - Zoë si na pomoc prizve starú známu April Ryan, hrdinku prvého dielu!

Príbeh by mal byť zväčša lineárny, aj keď prvky nelinearity obsahovať bude. To znamená, že niektoré hádanky môžu byť vyriešené viacerými spôsobmi, a to ako si hráči vybral, by malo ovplyvniť aj zvyšok hry.

To je zatiaľ všetko, čo o hre vieme. Snáď už len to, že Funcom dostal od nórskej vlády príspevok 226 000 dolárov na vývoj hry a celkový rozpočet hry by sa mal vyšplhať na 470 000 dolárov. Viac informácií o hre sa určite dozvieme s blížiacou sa výstavou E3.

Zdroj: www.bonusweb.cz, www.adventuregamers.com