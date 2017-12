Bomb Man - klasika vo vašom telefóne

Pozóóór už to sičííí! To bude ale pecka. Ešte rychlo sa ukryť za roh. Prááásk! A už sa pečie tá beštia v plameňoch. Ešte dvoch si ugrilujem a ideme ďalej.

20. feb 2004 o 0:00 Martin Paulďuro

Stará dobrá klasika! To vždy poteší. A to v prípade hry BombMan platí na 100%! Kto z nás by nepoznal známu hru Bomberman z PC? Snáď len tí skôr narodení. Jej prevedenie v mobilnom telefóne je taktiež veľmi podarené a v mojom prípade bola táto hra až návyková. Hracie pole je tvorené políčkami, z ktorých niektoré možno zničiť položením a následným automatickým odpálením bomby, ktorá je plne automatická. Výbuch zničí skoro všetko vo svojom okolí. Aby to nebolo také jednoduché, v hre je aj niekoľko neprajných potvor, ktoré sa taktiež pohybujú po hracej ploche, a stretnutie s nimi sa vám stáva osudným. Ale dobrá správa. Bomby ich likvidujú minimálne tak dobre, ako jednotlivé bariéry. Takže každá úroveň začína hracím polom, v ktorom sa pohybuje niekoľko príšer, a hlavnou úlohou je ich poslať do večných lovíšť. Po splnení danej úrovne sa posuniete do ďalšej, kde nájdete viac a viac príšer. Aby to nebolo také ťažké, pri likvidácií bariér môžete naraziť na niekoľko predmetov, ktoré vám môžu napríklad zväčšiť dosah bomby, zrýchliť krok alebo inak uľahčiť boj. V celej hre je niekoľko takýchto bonusov. Je tu však aj jeden, ktorý neodporúčam zobrať. Váš krok sa spomalí, a ak vás naháňa práve príšera, stane sa vám to najskôr osudné.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT

Pri tejto hre som sa naozaj dobre zabavil. Ovládanie je logické a jednoduché. Vytkol by som jej len jedno. V celej hre nie je žiaden zvuk a v menu, aj keď som zapol vibrácie, tak som nič nezacítil v ruke (testované na Nokii 7650 - Series 60 a podľa vyjadrenia vývojárov tento problém by nemal byť na iných mobilných telefónoch). Ale aj napriek tomu, odporúčam túto starú dobrú klasiku. Určite vás až tak rýchlo neunudí. Jediné vylepšenie, ktoré by bolo naozaj super, by bola možnosť sieťovej hry aspoň pre dvoch hráčov. Možno sa dočkáme aj pokračovania, ktoré by niečo takéto mohlo doplniť. Určite by to spestrilo pôžitok z hry.

Bomb Man Vývojár: i-commerce Žáner: akčná Platformy: Java Jazyk: slovenský Farba: áno Zvuk: nie Vibrácie: áno (pri mojom teste nefungovali) Dostupnosť pre mobilné telefóny*: Nokia 3510i, Series 40 a 60 (Nokia 3100, , Nokia 3650, Nokia 5100, Nokia 6100, Nokia 6610, Nokia 7210, Nokia 7250, Nokia 7250i, Nokia 7650, Nokia N-Gage), Siemens M55, Siemens S55 Ovládanie hry: 2, 4, 6, 8 pre pohyb, klávesa 5 pre akciu položenia bomby Linka na stiahnutie: Bomb Man

* dostupnosť v dobe recenzie