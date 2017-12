Reklamné agentúry, ruky preč od webu!

Reklamné agentúry navrhujú príšerné webové stránky, pretože sú posadnuté túžbou upútavať pozornosť. Keď však ľudia prišli na vašu stránku, ich pozornosť už máte. Chcú niečo konkrétne. Chcú detaily. Chcú fakty. Vec, ktorú si najviac cenia, je ich vlastný

18. feb 2004 o 19:00 GERRY MCGOVERN (Autor je konzultantom, autorom kníh Content Critical a The Web Content Style Guide.)

Reklamné agentúry navrhujú príšerné webové stránky, pretože sú posadnuté túžbou upútavať pozornosť. Keď však ľudia prišli na vašu stránku, ich pozornosť už máte. Chcú niečo konkrétne. Chcú detaily. Chcú fakty. Vec, ktorú si najviac cenia, je ich vlastný čas. Tak ním nemrhajte.

Prednášam o content manažmente a webovom dizajne po celom svete. Kedykoľvek začnem hovoriť o potrebe jednoduchého, čistého dizajnu, v publiku sa vždy nájde niekto, kto namietne a poinformuje ma, že nerozumiem brandingu - princípu budovania značky.

Branding. Už nespočetnekrát bol použitý ako ospravedlnenie hrozného dizajnu webstránok. Ktorá je najväčšia globálna značka, ktorá sa objavila za uplynulých päť rokov? Google. Je to pre jeho pekné farebné logo? Alebo že by preto, že je to skvelý vyhľadávač?

Branding na webe je o úspešnom dokončení toho, po čo človek na stránku prišiel, nie o cool obrázkoch a ťažkých flashových prezentáciách. Zvyknem sa pýtať svojho publika: „Čo urobíte, ak sa stránka začína flashovým úvodom - introm?" Odpovedajú vždy jednohlasne: „Preskočiť intro!" (Dokonca existuje webstránka skipintro.com.) Čím iným sú flashové intrá, ak nie štvrtotriednymi televíznymi reklamami vyrobenými niekým, kto nikdy nedostane šancu urobiť skutočnú televíznu reklamu?

Ale späť k reklamným agentúram. Keď si otvoríte ich webstránky, najťažšie je zistiť, čím sa vlastne zaoberajú. Napríklad na stránke Saatchi & Saatchi sa dozviete, že: 1. Nápady sú menou budúcnosti. 2. Riešia problémy. 3. Vytvárajú príležitosti. 4. Zabávajú. 5. Strhávajú bariéry. 6. Obohacujú životy.

Čo to má byť, pobočka Organizácie spojených národov? Nepracujeme všetci v oblasti myšlienok? Ak sa z myšlienok zrodia reklamy, nemali by tieto reklamy aj predávať produkty, okrem toho, že obohatia naše životy a vyriešia hlad v Afrike?

Pamätáte sa ešte, čo bolo prvým úspešným produktom predávaným na internete? Knihy. Ľudia, ktorí si kupujú knihy, radi čítajú. Prečo idú na webovú stránku výrobcu áut? Aby zistili, aký majú bezpečnostný rating. Aby skontrolovali, či neprebiehajú nejaké výhodné akcie (ľudia na webe vždy hľadajú zľavy). Môj 12-ročný syn si včera otvoril webovú stránku o Jamesovi Bondovi. Nehľadal na nej videoklipy - hľadal zoznam všetkých filmov o Jamesovi Bondovi.

Je ťažké sprostredkovať cez internet emócie. Na webe dominujú informácie. Produktom, ktoré sa najlepšie predávajú tradičným marketingom, web nesvedčí. Moje deti milujú Coca Colu. Nikdy však nenavštívili jej webovú stránku. Načo - aby zistili, čo znamená „vždy to pravé"?

Hlavnou aktivitou na webe je čítanie. Je to veľmi rýchle a povrchné čítanie netrpezlivými ľuďmi, ktorým sa na monitore číta ťažšie, ako z papiera. Preto základným kameňom úspechu je ubezpečiť sa, že vaše stránky sú tak čitateľné, ako je to možné - nie že sú pekné na pohľad.

Grafický dizajnér sa mi nedávno sťažoval, že nerozumiem profesionálnemu webovému dizajnu. Pozrel som si preto jeho webovú stránku a zistil som, že:

1. Prvý odsek, ktorý som si prečítal, mal 139 slov. Odporúčal by som maximálne 70.

2. Prvá veta prvého odseku mala 36 slov. Odporúčal by som 15-20 slov.

3. Text bol napísaný sivým písmom na bielom podklade. Odporúčal by som čierny text na bielom podklade.

4. Veľkosť písma bola 8 bodov. Odporúčam najmenej 10 bodov.

Pozrime sa, ako vyzerá napríklad stránka reklamnej agentúry BBDO. Na začiatku vás uvíta archaické flashové intro a zastaraná navigácia vytvorená ceruzkami. (Kreatívni ľudia používajú ceruzky.) Fantastické však je, že keď kliknete na „Naša práca", zobrazí sa dislaimer - právnické varovanie! Ako v roku 1997.

Čo je stále lepšie, ako štýl roku 1995 na stránke agentúry J. Walter Thompson. Predstavte si tú krásu: „Vitajte na stránke JWT, kde sa dozviete, kto sme a v čo veríme. Použite zelenú navigáciu na pohyb po stránke, alebo si v dolnej časti prečítajte najnovšie aktuality." Prosím, vysvetlite im už niekto, že uvítacie prejavy na webe vyhynuli spolu s dinosaurmi! Takisto, je čas pochopiť, že hypertext bol vynájdený na to, aby mohol byť text aktívny - vety ako „Použite zelenú navigáciu..." sú naozaj nadbytočné.

To bol len malý príklad toho, ako amatérsky sa dokážu reklamné agentúry správať. Problémom je, že od iných firiem si nechávajú za rady a tvorbu ich webových stratégií platiť.

www.gerrymcgovern.com