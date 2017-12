Klameme najčastejšie telefonicky

Máte podozrenie, že k vám niekto nie je celkom úprimný? Prestaňte mu telefonovať a radšej mu pošlite e-mail. Podľa štúdie Jeffa Hancocka z Cornellovej univerzity je výrazný rozdiel medzi tým, ako často klameme pri použití rôznych komunikačných médií.

18. feb 2004 o 0:00

Máte podozrenie, že k vám niekto nie je celkom úprimný? Prestaňte mu telefonovať a radšej mu pošlite e-mail. Podľa štúdie Jeffa Hancocka z Cornellovej univerzity je výrazný rozdiel medzi tým, ako často klameme pri použití rôznych komunikačných médií.

Vedec v rámci svojej štúdie požiadal 30 študentov, aby si týždeň zapisovali všetky rozhovory s inými ľuďmi, ktoré trvajú viac ako 10 minút. Zároveň si mali vždy poznamenať, koľko hoci i malých, „nevinných" lží počas nich povedali.

Psychológovia podľa časopisu New Scientist očakávali, že najľahšie sa bude ľuďom klamať v e-mailoch vďaka ich neutralite a subjektívnemu pocitu „vzdialenosti" partnera, čo by malo uľahčiť vyrovnať sa s výčitkami svedomia.

Ukázalo sa však, že opak je pravdou - v e-mailoch sa lži vyskytovali dvakrát menej, než pri osobnej konverzácii. Ako médium najviac prajúce klamstvu vedci vyhodnotili telefón - ľudia podľa ich zistení klamali vo viac ako tretine telefonických rozhovorov.

Podľa Jeffa Hancocka sa ako prvý kľúčový prvok, ktorý ľudí odrádza od klamstva, ukázala písomná povaha e-mailu - obávajú sa totiž, že dôkaz o klamstve môže byť, na rozdiel od prchavého osobného alebo telefonického rozhovoru, dlhý čas archivovaný.

Druhým rozlišujúcim faktorom je to, či komunikácia prebieha v reálnom čase. Ak je to tak (napríklad pri telefonáte alebo osobnom rozhovore) a ľudia majú menej času premyslieť si odpovede, klamú viac. Často totiž nedokážu nájsť inú pohotovú odpoveď na neočakávané otázky, ako napríklad: „Páčia sa ti moje šaty?"

Výskum by mal podľa jeho autora motivovať firmy k hľadaniu najlepších spôsobov komunikácie pre svojich zamestnancov. „Telefón by napríklad mal byť ideálnym médiom pre predajcov, ktorí sú nabádaní ohýbať pravdu," napísal New Scientist. Ak je prioritou pri komunikácii čestnosť a úprimnosť, najlepším kanálom by mal byť e-mail. (tb)

Ako často klameme

v 37 % telefonátov

v 27 % osobných rozhovorov

v 21 % správ cez instant messaging

v 14 % e-mailov