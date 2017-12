GO2PDF - Bezplatná výroba PDF dokumentov

Uložiť si dokument pre jeho neskoršie čítanie a tlač tak, aby vyzeral presne ako pôvodný, vyžaduje neraz istú dávku zručnosti. Aby dokument nebol viazaný na aplikáciu, v ktorej bol vytvorený, musíme pri jeho ukladaní niekedy siahnuť po štandardizovanom f

18. feb 2004 o 0:00 MILAN GIGEL

Uložiť si dokument pre jeho neskoršie čítanie a tlač tak, aby vyzeral presne ako pôvodný, vyžaduje neraz istú dávku zručnosti. Aby dokument nebol viazaný na aplikáciu, v ktorej bol vytvorený, musíme pri jeho ukladaní niekedy siahnuť po štandardizovanom formáte PDF, ktorý možno prečítať kdekoľvek.

Univerzálne riešenie problému tvorby PDF so sebou prináša bezplatne dostupný balíček Go2pdf, ktorý spolu s jednoduchým ovládaním prináša aj možnosti, na ktoré sme zvyknutí len pri komerčných programoch. Po nainštalovaní balíčka pribudne v ovládacom paneli tlačiarní nový zástupca. Jeho úlohou je skompletizovať tlačový výstup ľubovoľnej aplikácie do výstupného PDF súboru. Konverziu ľubovoľného dokumentu do PDF tak uskutočníme jednoducho jeho vytlačením na virtuálnu tlačiareň s názvom „Virtual PDF Printer".

Na rozdiel od bežných, bezplatne dostupných nástrojov podobného zamerania, ponúka Go2pdf množstvo nastavení. Prvým je kvalita výsledných dokumentov. Tie môžu byť vytvorené s maximálnym rozlíšením na úrovni 2540DPI, pričom pre zobrazenie dokumentu na monitore postačí nastavenie od 72 do 110 DPI. Ak dokument obsahuje príliš veľa sprievodných nákresov a fotografií, možnosť nastavenia ich výstupnej kvality.

Pre každý dokument možno preddefinovať hlavičku označujúcu podrobnejšie jeho obsah, kľúčové slová pre prehľadávanie a prislúchajúce autorské práva. Ak sa nechceme zaoberať vždy určením miesta, kam sa má výsledok generovania uložiť, k dispozícii je voľba automatického umiestňovania.

Skutočnou lahôdkou je však možnosť zabezpečenia obsahu. Vďaka podpore kryptovania obsahu a nastavenia prístupových práv heslom možno pripraviť dokumenty určené pre publikovanie na internete či zaslanie elektronickou poštou, ktoré budú mať obmedzené možnosti využitia. Jednoducho je tak možné predísť možnosti vytlačenia dokumentu či preberania textov v ňom uložených. Tak môže zostať výsledok vlastnej práce ochránený pred tým, aby ho niekto použil pod svojím menom.

(www.go2pdf.com/product.html , 261kb)