Bojovým pilotom rýchlo, ale veľmi ťažko

Letecké simulácie nepatria medzi žánre počítačových hier, ktoré by trhali rekordy predajnosti. O to viac tie, ktoré sa riadia heslom „realita v každom smere".

19. feb 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Stále však existuje skupina „serióznejších hráčov", ktorí by za verné spracovanie vzdušných súbojov dali čokoľvek. Najmä pre nich prišiel na svet následník kultovej hry Flanker 2 s názvom Lock On: Modern Air Combat, tentoraz s možnosťou zasadnúť do kokpitu moderných strojov.

Lock On je titulom, pri ktorom sa už dá uvažovať, či ešte stále ide o hru, ktorá má baviť, alebo skôr o zjednodušený tréningový simulátor skutočného bojového pilota. Hoci dovoľuje nastavovať úroveň realistickosti fyzikálneho modelu či palubných systémov, rozhodne sa nehodí na nejaké odreagovanie. Neskúsenému virtuálnemu letcovi môže spôsobovať skôr frustráciu. Každému zostreleniu nepriateľského lietadla predchádza hromada práce s radarom, výber správnej zbrane a nakoniec ešte dávka šťastia.

Navyše sa nekonajú žiadne zázraky v univerzálnosti lietadiel. Každé sa dá použiť len na špecifickú časť vzdušnej vojny a každé môže disponovať len tými zbraňami, ako v skutočnosti. Pilotovanie každého lietadla je, pochopiteľne, iné a rozdielna je aj prítomná avionika. Rýchlej zábavy chtivých hráčov odradí aj neprítomnosť rozsiahlych scenárov a kampaní. K dispozícii je len niekoľko preddefinovaných misií a krátke kampane bez dynamického vývoja. Naopak, prítomný je detailný editor, ktorý necháva tvorbu zábavy priamo na skúsenom hráčovi. Pre toho sú lahôdkou napríklad aj komplexné spracovania meteorologických podmienok s priamym vplyvom na letový model či široké možnosti komunikácie s ostatnými súčasťami vzdušných síl.

Detailné modely lietadiel a ich poškodenia sa predbiehajú so zobrazením rôznorodej oblohy a krajiny. Za toto všetko však Lock On putuje do kategórie hier s až mamutími hardvérovými nárokmi. K tomuto záporu ešte musíme pripočítať nedostatočnú dokumentáciu hry alebo rôznorodé drobné programátorské chyby. Fanatickí vyznávači moderného bojového lietania sú však na podobné veci zvyknutí a Lock On by sa im určite mal čo najskôr usadiť na monitoroch.

Odporúčaná minimálna konfigurácia: procesor 2 GHz, 512 MB RAM, 128 MB grafická karta GeForce 4, resp. ATI Radeon

www.lo-mac.com .

Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk