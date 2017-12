Zmena písmena jednotky v systéme Windows XP

18. feb 2004 o 0:00

Ak pridáte do vášho počítača jednotky, napríklad ďalší pevný disk, mechaniku CD alebo externú záznamovú jednotku, systém Windows XP priradí tejto jednotke písmená automaticky. V niektorých prípadoch to môže byť nevýhodné, napríklad ak máte namapovaný sieťový disk s tým istým písmenom, ktorý priradí systém novej jednotke. Môžete to zmeniť nasledovne:

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Tento počítač a potom kliknite na položku Spravovať.

2. V časti Správa počítača kliknite na položku Správa diskov. V pravej časti sa zobrazia jednotky.

3. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku alebo zariadenie, ktorého písmeno chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť písmeno jednotky a cesty.

4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť, potom na položku Priradiť písmeno jednotky. Kliknite na písmeno, ktoré chcete priradiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Takýmto spôsobom nie je možné zmeniť písmeno zavádzacej alebo systémovej jednotky.