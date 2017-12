Počítače pomôžu zabudnúť na bolesť

18. feb 2004 o 0:00

Nikde inde netúžime po roztýlení od nudy tak intenznívne, ako v nemocničnej posteli. FOTO - ČTK/AP





Na niekoho, kto musel byť náhle hospitalizovaný o štvrtej hodine ráno pre ukrutné bolesti žalúdka, vyzerá Rita Wrightová prekvapujúco čulo. Po prijatí očakávala v nemocnici sterilnú izbu, v mestskej nemocnici Memorial Hermann v Texase ju však privítalo prekvapenie: počítačová obrazovka nad posteľou, vďaka ktorej môže byť neustále v kontakte s rodinou či surfovať na internete.

Jej nemocnica je jednou z mnohých v Spojených štátoch, ktoré začali používať „pacientsky počítač" od firmy Pyxis. Pozostáva z 15-palcovej dotykovej obrazovky upevnenej na pohyblivom oceľovom ramene nad posteľou. Systém umožňuje sledovať na obrazovke televízne vysielanie, surfovať po internete, počúvať rádio alebo hrať niektorú z dvadsiatich hier. K dispozícii sú aj relaxačné videá alebo informácie o liečebných procedúrach v nemocnici.

V súčasnosti je systém, ktorý sa predáva od roku 2002, nainštalovaný asi pri tisícke nemocničných lôžok v USA. Riaditeľ nemocnice Memorial City Wayne Voss ako najdôležitejší dôvod pre zavádzanie počítačov uvádza príklad pacienta, ktorý si pochvaľoval, že pri hraní počítačových hier úplne zabudol na svoju bolesť. „Namiesto podávania narkotík je lepšie 'podávať' zábavu, ktorá ľudí odpúta od ich trápenia," povedal agentúre AP.

Zariadenie má podľa neho obrovský potenciál - v budúcnosti by sa mohlo využívať aj na zaznamenávanie informácií o pacientovi lekármi a pacienti by si prostredníctvom neho mohli napríklad aj objednávať jedlo. Ďalšou budúcou aplikáciou môže byť nahrávanie videoodkazov pre pacientov lekármi, mamičky by zasa na monitore mohli neustále prostredníctvom kamery sledovať svoje novonarodené dieťa umiestnené v inej izbe. (tb, ap)

www.pyxis.com/products/ medpatientstation.asp