Na Slovensku sa dnes začalo simulované internetové referendum

Košice 17. februára (TASR) - V réžii Košického samosprávneho kraja sa dnes napoludnie začalo prvé celoslovenské internetové referendum.

17. feb 2004 o 18:54 TASR

Voliči sa však nebudú vyjadrovať k predčasným voľbám, úlohou tohto simulovaného referenda je v reálnych podmienkach overiť funkčnosť európskeho internetového hlasovacieho systému e-Vote. KSK totiž ako jediný subjekt zo vstupujúcich krajín participuje na vedecko-výskumnom projekte financovanom Európskou komisiou, ktorý sa zaoberá vývojom a testovaním elektronických volieb a zisťovaním verejnej mienky prostredníctvom internetu.

Referendum je síce iba testom systému, organizátori však za rovnako dôležité považujú príležitosť získať odpovede na tri otázky týkajúce sa informatizácie spoločnosti - od ceny internetového pripojenia, zmeny volebného zákona umožňujúceho elektronické hlasovanie až po zriadenie orgánu zodpovedného za informatizáciu verejnej správy. "Cieľom otázok je prispieť k zlepšeniu informatizácie slovenskej spoločnosti, pretože odpovede na ne budú v zásade chápané ako určujúci trend verejného záujmu v tejto oblasti," uviedla pre TASR projektová manažérka e-Vote Gabriela Hajduková.

Zaregistrovať sa na www.evote.sk a zapojiť sa tak do referenda je možné priebežne celý február. Výsledky internetového referenda budú známe 13. marca 2004. Hlasovať je možné oddnes do poludnia 12. marca 2004. V zásade procedúra hlasovania cez systém e-Vote netrvá dlhšie ako 5 minút. Do dnešného dňa sa do projektu prihlásilo takmer 800 účastníkov.

Referendom sa však testovanie e-Vote na Slovensku neskončí. V marci budú môcť e-voliči rozhodnúť o tom, kto sa stane budúcou hlavou štátu. Vzhľadom na osoby reálnych kandidátov to bude reprezentatívny prieskum so všetkými atribútmi volieb, pričom organizátori sľubujú, že výsledok bude známy ešte pred aprílovým termínom skutočných prezidentských volieb.