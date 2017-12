Hry na mobily - všetko čo potrebujete vedieť

Mobilný telefón sa stal pre človeka bežným zariadením. Okrem toho, že spája ľudí v dnešnej dobe, je aj zariadením , ktoré prináša zábavu. Málo ľudí vie o tom, že mobilný telefón dnešnej doby možno považovať za malé herné zariadenie.

19. feb 2004 o 0:00 Martin Paulďuro

Moderná komunikácia bola ešte prednedávnom výsadou biznismenov, alebo inak vyvolených ľudí. Postupom času, a to hlavne technologickým pokrokom, sa stali z veľmi drahých a nemotorných telefónnych aparátov na prvý pohľad veľmi jednoduché a cenovo dostupné zariadenia. Pocit slobody je veľmi lákavý a spolu s klesajúcimi cenami telefónnych aparátov a telekomunikačných poplatkov sme sa dostali do stavu, že mobilný telefón možno vidieť od žiačika na základnej škole až po babičku na dedine. Život bez tohoto zariadnia si už len málokto dokáže predstaviť. Často sa stáva naším sprievodcom počas celého dňa.

Takéto masové rozšírenie mobilnej komunikácie je strhujúce. Trh je zaplavený telefónmi rôznych značiek a zamerania. Pre nás hráčov by sme mohli povedať, že je v plnom prúde II. generácia mobilných telefónov. Prečo hneď II. generácia? Pretože tá prvá bola tak slabá, že prebehla bez zjavného povšimnutia hráčskej komunity. Skôr by sa dalo povedať, že v tej dobe ešte nikto netušil, že by sme sa pri tomto zariadení mohli aj inak pobaviť. Ale aby sme išli poporiadku, tak si teraz charaktrerizujeme jednotlivé generácie mobilných telefónov. Rád by som však zdôraznil ešte pred tým, ako sa zdvihne vlna odporcov proti môjmu osobnému deleniu do generácii, že ak v tomto článku budem hovoriť o generáciách, tak tým myslím delenie mobilných telefónov výhradne podľa ich možnosti využitia v oblasti zábavy, presnejšie v oblasti hier.

I. generácia – telefón na telefonovanie

Táto generácia začala od prvopočiatku, kedy začali vznikať prvé zariadenia mobilnej komunikácie a končí počas rokov 2002 - 2003. Telefón bol vnímaný ako aparát výhradne na telefonovanie. Obsahuje ešte niekoľko funkcií, ktoré majú priamy význam s telefonovaním, alebo organizovaním času (napr. zoznam kontaktov, kalendár, termínovník a iné). Hry v týchto telefónoch dosahovali svoje maximum v prevedení známeho červíka, tetrisu alebo podobných kultových hier. Treba podotknúť, že v tomto období boli mobilné telefóny vybavené jednofarebným, malým a nie príliš kvalitným displejom, čo bolo veľkým obmedzením pre tvorcov hier. Hra, ako taká, bola len ako doplnok v telefóne na rozptýlenie. Vôbec prvé hry boli v telefónnych aparátoch vo väčšej miere nasadzované až po roku 2000.

II. generácia – telefón s možnosťou pobavenia sa

Začiatok tejto generácie by sme mohli datovať v roku 2002 - 2003. Trh bol preplnený jednoduchými telefónmi. Ak nechceli prísť spoločnosti zaoberajúce sa výrobou týchto zariadení o veľké zisky, tak museli priniesť niečo nové. Niečo, čo by bolo pre každého človeka dostupné a zaujímavé do takej miery, aby sa rozhodol zakúpiť nový model. A to sa im podarilo v plnej miere. Takže dnešný telefón má zabudovaný jednoduchý fotoaparát, displej je farebný a jeho veľkosť, rýchlosť a rozlíšenie je lepšie, zvýšila sa kvalita reprodukovaného zvuku, telefón dokáže posielať MMS (multimediálne správy – kombinácia fotografie, grafiky, zvuku, textu a prípadne iných informácií), a čo je najdôležitejšie, značne pokročili možnosti využitia telefónu ako malé, herné zariadenie. A sme pritom, kde sme sa túžili vždy dostať. Mať „hernú konzolu„ vždy poruke. Už nemusí vadiť meškanie vlaku alebo vynechanie spoja. Šéf konečne vypadol alebo odpadla hodina? Veď kto by tušil, že to moje pozeranie do telefónu je tlačenie olova do nepriateľa? No super! O týchto telefónoch a ich vlastnostiach si ešte povieme, ale v podstate je to generácia, v ktorej je aparát vnímaný ako telefónne zariadenie s možnosťou dopriať si zábavu pri hraní hier.

III. generácia – herná konzola s vlastnosťami telefónu

Táto generácia uzrela svetlo sveta koncom roku 2003, a to vďaka spoločnosti NOKIA a jej zariadením N-Gage, ktorého recenziu sme vám prednedávnom na našich stránkach už priniesli. Táto generácia ešte len začala a vystriedala II. generáciu, ktorej životnosť tým však nezaniká. Stav bude taký, že časť zariadení bude stále zaradená svojími vlastnosťami do II. generácie a časť už do III. generácie. Toto zariadenie bude v prvom rade zariadením herným s prídavnými vlastnosťami telefónu. To všetko bude odzrkadlené hlavne v dizajne a vlastnostiach tohto zariadenia. Kto si už zahral hru na bežnom telefóne, tak veľmi rýchlo pochopil, o čom hovorím. Klávesnica, displej, vibrácie a iné nám teraz známe funkcie pozmenené za jedným jediným účelom – prispôsobiť sa potrebám hráča. Treba však dodať, že nikdy základné funkcie telefónu ako také nezaniknú. Ak áno, tak ale už nemožno hovoriť o telefóne.

NCAA® Football Rayman® 3 TOMB RAIDER

V týchto telefónoch pribudnú ďalšie vylepšenia smerujúce ku zvýšeniu pôžitku pri hraní hier. Samozrejmosťou bude podpora hier umožňujúcich hranie viacerých hráčov proti sebe pomocou technológie Bluetooth, ktorá sa už v niektorých hrách používa aj dnes. V tejto oblasti nás určite ešte výrobcovia týchto zariadení milo prekvapia a možno aj šokujú. Máme sa na čo tešiť. Už teraz je jasné, že smer bude aj vo zväčšovaní displeja, zlepšovanie zvukových možností a ovládania. Boj bude ešte aj o to, akým spôsobom sa bude riešiť to, aby nedochádzalo k šíreniu nelegálnych kópií hier. Tieto hry na rozdiel od hier II. generácie majú ďaleko väčšie nároky na celkový hardver telefónu – displej, pamäť, procesor a iné. Napríklad na už spomínané zariadenie spoločnosti NOKIA sa hry vydávajú na pamäťových kartách, ktoré sú chránené proti kopírovaniu. Uvidíme, aký spôsob predaja hier pre tieto zariadenia sa ujme najviac. Určite konkurencia nespí a onedlho príde so zariadeniami, ktoré začnú vytvárať konkurenciu, ktorá bude tlačiť tak ako kvalitu, tak aj cenu tým správnym smerom. Pri cene by som sa ešte raz pozastavil. Cena za takúto hru sa pohybuje nad hranicou 1.000 Sk a pri hre pre telefón II. generácie je to cena do 100 Sk (cena hier, ktoré si možno stiahnúť poskytovateľmi na Slovenku). Takže rozdiel je značný. Konkurencia by však mala postupom času ceny titulov tlačiť smerom nadol. Je predsa nemysliteľné, aby som za hru, ktorú si môžem zahrať na mobile, mal zaplatiť skoro tú istú cenu ako za hru na počítač, ktorá je na kvalitatívne ďaleko vyššej úrovni. Ak sa však tieto zariadenia viac rozšíria, určite ceny hier budú výhodnejšie. Ale za všatko nové sa musí najskôr zaplatiť. Ten, kto počká, ten určite kúpi lepšie, a aj lacnejšie zariadenie ešte koncom tohoto roku.

Aktuálna situácia alebo mobilné telefóny II. generácie.

Ako už bolo povedané, II. generácia telefónov je už na trhu. A veľa ľudí z nás ho dokonca už aj vlastní. Tak si tipnite a zaraďte si ten svoj tam, kde patrí. Aby ste si to mohli prekontrolovať, pripravili sme pre vás malý zoznam najpoužívanejších mobilných telefónov aj s naším zaradením k jednotlivým generáciám. Rád by som zdôraznil, že tento zoznam nemusí byť úplne presný a za prípadné odchýlky sa ospravedlňujem.

Bežný telefón II. generácie sa skoro vôbec neodlišuje od bežného telefónu. Zväčša má pár hier vo svojej výbave priamo pri jeho kúpe. Tie však bývajú obyčajne veľmi jednoduché, ba až strohé. Lepšie je to však v prípade, ak mobilný telefón podporuje tzv. JAVA aplikácie alebo obsahuje operačný systém.

Mobilný telefón s podporou JAVA

JAVA je multiplatformový systém od spoločnosti SUN Microsystems. Pojem multiplatformový by sme mohli jednoducho vysvetliť nasledovne: ak je raz urobená hra alebo program v JAVE a zariadenie obsahuje JAVA engine (počítač, mobil, PDA a iné), by mali byť schopné, aby boli funkčné na každom takomto zariadení. V prípade počítačov je to veľmi názorné. Aké by to bolo úžasné mať svoj obľúbený Word alebo Warcraft na akomkoľvek zariadení. Ale sklamem vás. Ani Word, ani Warcraft nie sú napísané v jazyku JAVA. Ale napríklad StarOffice, ktorý môže priamo konkurovať aj známemu Word-u od spoločnosti Microsoft, je v JAVE napísaný, a je ho možné spustiť na operačných systémoch WindowsXP/2000/98, Linuxe a iných operačných systémoch, kde možno nainštalovať JAVA engine.A naviac už spomínaný engine je poskytovaný zdarma.

Hra na MT I. generácie Hra na MT II. generácie Hra na MT III. generácie

A aké je nasadenie JAVY v mobilných telefónoch? Tu to už nie je také jednoznačné. Je to z dôvodov niekedy veľkých rozdielov v displejoch mobilov, ich pamäti a rýchlosti procesorov. Napríklad ja mám mobil, ktorého displej zobrazí 176x208 bodov, zatiaľ čo kolegov len 101x80 bodov. Len na porovnanie - hry spúšťané na počítačoch bežia v rozlíšení minimálne 800x600 a sú zobrazované na monitoroch, ktoré len ťažko možno porovnať s veľkosťou displeja mobilných telefónov. Nemožno zabudnúť ani na ďalšie odlišnosti zariadení, akými sú počet farieb, ktoré je displej schopný zobraziť, zvukové možnosti a iné schopnosti. V tomto prípade, keď je displej naozaj veľmi malý, nie je ľahké pripraviť JAVA hru tak, aby bola zobraziteľná na všetkých mobiloch. A preto sa možno stretnúť s vydaním hry v rôznych verziách na rôzne mobilné telefóny. Ale aj tak výhody pre JAVA vývojárov sú zreteľné. Jadro sa nemení a prispôsobuje sa len výstup pre daný typ telefónu, čo znižuje náklady, ktoré sa odzrkadľujú na koncovej cene pre zákazníka. Predsa to má ešte jednu nevýhodu. Nie každá hra, aj keď je prispôsobená na konkrétny telefón, bude rovnako pekná napríklad na Siemense S55 ako na Nokii 7650. Rozdiel je v schopnostiach telefónu a v jeho celkovom spracovaní.

Symbian, Windows Mobile a iné operačné systémy.

Mobilné telefóny vyššej triedy obsahujú operačné systémy. Jeho výhodou je, že si môžete do telefónu dávať ďalšie a ďalšie programy alebo hry, ktoré sú pre ten - ktorý systém napísané. Hru, ktorá je napísaná pre Symbian však nespustíte na Windows Mobile a naopak. A naviac je len málo hier, ktoré sú priamo pre ne napísané. V tomto prípade teda nejde o multiplatformový systém. Ale nezúfajte. Zvyčajne každý takýto mobilný telefón podporuje aj JAVA aplikácie. A sme tam, kde sme opäť chceli byť.

JAVA a hry.

Keďže sa JAVA úspešne usadila v mobilných telefónoch, bolo len otázkou času, aby sa začali objavovať prvé herné tituly. Tie už v tejto dobe začali dosahovať úroveň hier, o ktorých sa oplatí písať. Kvalitatívne sú síce iba ťažko porovnateľné s hrami na N-Gage, ale ich kvalita sa jednoznačne zvyšuje. Takže nám z nenazdania pribudlo akoby nové zariadenie. A naviac ho často ani nie je nutné kupovať. Stačí ho len objaviť vo svojom vrecku. A práve aj pre tento dôvod sme sa rozhodli, že sa vám na našich stránkach pokúsime prinášať informácie aj z tejto oblasti.

V rubrike HRY NA MOBIL budeme prinášať recenzie hier, informácie o mobilných zariadeniach podporujúce hry a iné informácie z tejto oblasti. Budeme klásť dôraz predovšetkým na to, aby bola hra dostupná, čo znamená, aby ste si ju mohli priamo po prečítaní recenzie v priebehu pár minút zahrať aj na vašom telefóne. Myslíme si, že táto rubrika bude výnimočná priamo tým, že nemusíte nikde bežať a zháňať tú – ktorú hru. Na konci recenzie sa bude nachádzať linka, pomocou ktorej sa dostanete k predajcovi, u ktorého si ju môžete pohodlne a bez problému hneď uložiť do mobilu a začať hrať. Ako sa to presne stane, nájdete na stránkach poskytovateľa služieb. Proces zakúpenia trvá asi tak 5 – 10 minút. Osobne odporúčam vyskúšať a dopriať si tak zábavu vo svojej dlani.

Už v dobe zverejnenia tohoto článku pripravujeme pre vás recenzie. Prvú zverejníme už zajtra a tak sa určite nezabudnite vrátiť na naše stránky.

Zoznam mobilov II. generácie

Zoznam mobilov III. generácie

Poznámka: tučným písmom sú označené mobilné telefóny, na ktoré ponúkaju naši mobilní operátori v dnešnej dobe hry. Ich zoznam sa bude určite stále rozširovať.

Aktualizácia: zoznam telefónov je zaktualizovaný na podnet čitateľov