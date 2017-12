Beyond Good and Evil - sex, krv, nuda?

ŠKANDÁL!!! Lesbické zdravotné sestry v podaní Christiny Aguilery a Mandy Moore na stope masovému vrahovi v najkrvavejšej a najkontroverznejšej hre všetkých dôb!!!

18. feb 2004 o 0:00 Cave Troll

ŠKANDÁL!!! Lesbické zdravotné sestry v podaní Christiny Aguilery a Mandy Moore na stope masovému vrahovi v najkrvavejšej a najkontroverznejšej hre všetkých čias!!!

Priznávam: vyššieuvedená titulka hodna bulvárneho magazínu je len lacným trikom na prilákanie vašej pozornosti. Dotknutým jedincom sa ospravedlňujem; tých nedotknutých naopak možno poteší, že vďaka tomu objavili recenziu na výnimočný herný titul, ktorý by v súčasných záplavách krvavých, úchylných, bezduchých akcií ľahko prehliadli. A verte mi: bola by to veľká škoda.

Spolu s Beyond Good and Evil sa vytrvalo skloňuje meno dizajnéra Michela Ancela. Tento pán nie je v biznise žiadnym nováčikom: na konte má predovšetkým populárnu sériu hopsačiek Rayman, ktorá zožala vo svete slušný ohlas. Pre prekonanie vysoko nasadenej latky sa pri tvorbe svojho posledného dieťaťa (metaforicky povedané; stále je reč o hre) sa obklopil teamom skúsených ľudí a na výsledku to rozhodne vidno. Výsledné hodnotenie tým netrpezlivejším už napovedalo, že zlatý vek Ubi Softu neskončil príchodom Sama Fishera zo Splinter Cellu alebo perzským princom, ale ešte stále trvá!

Pod tajuplným názvom Beyond Good and Evil sa skrýva príbeh sympatickej žurnalistky Jade, ktorá spolu s cirka tuctom detí a flegmatickým psíkom obýva pobrežný maják na súostroví Hillys. Deti prirodzene nepatria jej (Jade je dvadsiatnička); namieste však nie je ani paralela s kauzou Michael Jackson a ranč Neverland. Jade robí drobizgu pestúnku, pretože deti prišli o rodičov pri útokoch slizkých mimozemšťanov menom DomZ. O bezpečnosť pozemšťanov sa síce starajú vojenské jednotky Alpha Sections, ich účinnosť je však mizivá. O tom sa Jade presvedčí na vlastnej koži: práve vo chvíli, keď sa do nej prevtelí hráč, sa zákerní hmyzáci DomZ pokúšajú uniesť mladých zverencov priamo z jej vlastného dvora. Pohroma je odvrátená len tak-tak vďaka zásahu duchaprítomného strýčka Pey'J (ktorý je mimochodom poriadne prasa... Doslovne.). Jade a Pey'J, nespokojní s činnosťou Alpha Sections, sa dostávajú do kontaktu s tajuplnou anarchistickou organizáciou IRIS Network, ktorá naznačuje prepojenosť DomZ a Alpha Sections...

Kostra príbehu je síce priehľadná ako salám v igelitovom vrecúšku, jeho pravé čaro ale spočíva v nuansách (príbehu, nie salámu). Hráča do seba bez problémov vtiahne vieryhodnými postavami, humornými dialógmi, napínavými situáciami a pútavými lokáciami, z ktorých priam dýcha melancholickosť filmov Tima Burtona, podobne ako v staršej Ubisofťáckej hopsačke Evil Twin.

Nenechajte sa zmýliť frekvenciou, s akou sa v tejto recenzii objavuje slovo "hopsačka": Beyond Good and Evil je akčná adventúra s prvkami vypožičanými zo špičkových RPG ako Zelda, Anachronox, Final Fantasy ale napríklad i stealth akcie Metal Gear Solid. Z popisu hra môže vyzerať ako torta z rozprávky o psíčkovi a mačičke, avšak realita je jednoduchšia. Beyond Good and Evil si zo spomínaných RPG vypožičal silnú dejovú líniu, rozhovory s postavami, vierohodné prostredie, riešenie jednoduchých ale príťažlivých hádaniek alebo napríklad i nemožnosť frustrujúceho pádu z výšky.

Práve rozhovormi a prekonávaním "puzzlov" Jade postupne objavuje herný svet. Stretnutia s nepriateľmi možu prebehnúť dvomi formami. Prvým spôsobom je veľmi zábavný duel, pri ktorom si pomáha bojovou palicou podobnou japonskej "bo" alebo vrhacími kryštálmi, ktorých zásobu si dopĺňa od zlikvidovaných nepriateľov. Druhou možnosťou je nepriateľov jednoducho obísť opatrným zakrádaním sa v štýle Metal Gear Solid, ktoré v ničom nezaostáva v zábavnosti a napätí. Pestrá je nie len ponuka oponentov, ale aj postupov, akým sa jednotlivé druhy zneškodňujú. Zvlášť veľký pôvab má zneškodňovanie jednotiek Alfa sekcií hodením kryštálu do kyslíkovej nádrže, ktorú nosia na chrbte. Unikajúci plyn zaplní nepriateľovu masku a ten začne oslepený tápať po okolí. Jeho spanikárení priatelia sa mu samozrejme pokúšajú pomôcť a opraviť nádrž, čím sa často sami vystavia Jadinmu útoku.

Popri hlavnej náplni hry autori rozmaznávajú hráča osviežujúcimi minihrami. Za zmienku stojí napríklad originálna dynamická stolná hra, ktorú Jade okúsi v miestnom bare, alebo adrenalínové závody na vznášadlách, ktoré by iné firmy pokojne vydali ako samostatnú hru (podobnosť s Lucasarts a ich Episode 1 Racer je "čisto" náhodná). Jazda na vznášadle je nielen pôžitok, ale i nutnosť: Hillys je ostrovný svet a len s pomocou tohoto dopravného prostriedku môže Jade navštevovať nové lokácie. Popri vyššie spomínaných je však kľúčovou minihrou využitie pôvodného žurnalistického povolania Jade. Mladá dáma zarába prostriedky na ďalšie vylepšovanie vznášadla fotografovaním chránených zvierat pre lokálne noviny. Hráč má preto oči na stopkách a využiva nielen postreh ale i mozgové bunky, aby zachytil i najmenšiu svetloplachú háveď. Fotografovanie vie byť niekedy pekná fuška!

Beyond Good and Evil je komplexná a variabilná hra pre všetky vekové kategórie, ktorej hádam chýba k dokonalosti azda len viac Jade, viac strýka Pey’j, viac potuliek po svete Hillys. Záverečné titulky prebehnú hráčovi na monitore po približne 15 hodinách dokonalej zábavy, čo je to síce dvojnásobný čas, za ktorý sa tam prestrieľa Max Payne, avšak príbuzné hry ako Final Fantasy, Zelda, či Anachronox sa vtedy dostávajú sotva do polovice. Beyond Good & Evil však úspešne odráža námietky v tomto smere výbornou cenou (999 korún, vyberajte predajcu s rozumom). Ostáva len dúfať, že hráči obľubujúci akčné adventúry v pravom slova zmysle - t.j. silný príbeh + troška logiky + možnosť prekonania nepriateľa aj inou cestou, ako tou s vedrami krvi a vypadnutými črevami - nevymreli a táto vynikajúca hra nebude prehliadnutá...

GRAFIKA 10 / 10

Hillys je nádherný snový svet, v ktorom sa snúbi realita s fantáziou filmov Tima Burtona v ľahko cartoonovom kabáte. Technofilov potešia pixel a vertex shadery, za atmosféru však hra nemálo vďačí aj uveriteľnému a kompaktnému prostrediu, ktoré nemožno dosiahnuť efektami, ale premysleným grafickým dizajnom, kvalitnými textúrami a modelmi postáv, ktorých detailnosť umožňuje vieryhodne zobrazovať ich emócie.

INTERFACE 10 / 10

Či už hráč ovláda hrdinku, vznášadlo alebo napríklad pálku používanú v jednej zo stolných minihier, práca kamery či odozva počítača nerobia najmenší problém. Nebývalá pozornosť bola venovaná aj menej dôležitým ovládacím prvkom: i obyčajné vkladanie hesla do systému vie byť veľmi štýlové. Beyond Good and Evil je príkladom toho, že prevod konzolového ovládania na PC rozhodne nemusí automaticky skončiť pohromou.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Autori prejavili zmysel pre detail a kompaktnosť nielen pri navrhovaní konceptu hry, ale i citlivom dizajne úrovní tak, že hra tvorí priam malý umelecký skvost. Každá lokácia najprv ohromí svojou vizuálnou stránkou a neskôr premyslenosťou, s akou bol umiestnený každý prvok ovplyvňujúci hrateľnosť alebo nepriatelia. Široká variabilita, ktorou Beyond Good and Evil ovplýva, je pri nejaponských hrách priam nevídaná. Napriek úprimnej snahe nájsť s chrupim niečo, čo by sme mohli hre vytknúť, aby sme neboli obvinení z nadržiavania, sme v tom neuspeli (Je to tak. A že sme sa snažili... - by chrupi).

MULTIPLAYER

Nie je prítomný.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Beyond Good and Evil je bohatá: široká škála ruchov, šumov, škrekov, ambientných zvukov ale aj špičkového dabingu, ktorý bez problémov presvedčí o zručnosti svojich tvorcov. Či už sa do uší derie melancholický "spev" kolosálnych veľrýb brázdiacich oceán, alebo šťavnaté doberanie si strýka Pey'j so Secundom, zvuk ani na chvíľu nepoľaví z nasadenej kvality. Azda len postava Jade-inho virtuálneho asistenta Secunda by mohla vysvetliť, prečo napriek talianskej národnosti občas prehodí španielske slovíčko :-).

HUDBA 10 / 10

Filmovo pôsobiacu hudbu možno bez preháňania označiť za špičku v odbore. Správne stimuluje hráčovo ucho od prvej sekundy a spolu s hrou predstavuje dva dokonalé celky, ktoré do seba zapadajú ako skladačka. Syndróm pohmkávania si melódií aj mimo počítača zaručený (Súhlas... Propaganda! :) - by chrupi).

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 10 / 10

Čistý prílev adrenalínu je pravidelne striedaný s pokojnými momentami pre uvažovanie, pričom hra nikdy neskĺzne do frustrácie. Množstvo nepriateľov, ich správanie a rozmiestnenie je pedantsky vyvážené a pozície pre ukladanie hry sú naporúdzi vždy, keď hráčovi dochádza dych – nezáležiac, či má rokov 9 alebo 99.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 10 / 10

Beyond Good and Evil je malý zázrak v mori krvavých tupých vyvražďovačiek: pravá akčná adventúra (za veľmi priaznivú cenu!), ktorej ide niečo vyčítať len pri veľmi hnidopišskej povahe. Kto neokúsi túto po všetkých stránkach remeselne prepracované dielo, neuverí...

Pozn. autora na záver pre menej bystrých, no vytrvalých:

Nie, Beyond Good and Evil naozaj neobsahuje lesbické ani sadistické scény s Christinou Aguilera ani Mandy Moore, sorry.