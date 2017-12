Dungeon Siege: Legend of Aranna - datadisk k akčnému RPG

17. feb 2004 o 14:38 Tomáš Koza

Je to už dosť dávno, čo vyšla sľubne vyzerajúca hra Dungeon Siege, ktorá mala ako tak konkurovať kultovému Diablu 2. Výsledok síce v konečnom dôsledku nebol zlý, ale ani zďaleka nemohol z trónu zosadiť kráľa. Svojich fanúšikov si ale Dungeon Siege našiel, spočiatku som medzi nich patril aj ja, hra v úvode vyzerala viac než zaujímavo, no po čase ma na smrť ubil stereotyp, na ktorý sa premenila. Vo veľkej naivite, že sa niečo zásadne zmení v datadisku, som sa do neho pustil, bohužiaľ som sa po pár hodinách hrania presvedčil o tom, že je to presne to isté ako predtým. Výhoda pre veľkých fanúšikov tejto hry, ale nevýhoda pre drvivú väčšinu fanúšikov akčného RPG žánru.

Myslím si, že je úplne zbytočné opisovať vám, ako vyzeral Dungeon Siege, tí pre ktorých je táto hra určená, to už dávno vedia a vy ostatní ste sa pravdepodobne nedostali ani sem. Takže sa pokúsim načrtnúť s čím Dungeon Siege: Legend of Aranna (DS:LoA) prichádza. Predovšetkým je to samozrejme nová kampaň, ktorá sa svojou skladbou veľmi od pôvodného DS nelíši, možno je o trochu viac priamočiarejšia. V hre sa pochopiteľne objaví pár nových predmetov, nových nepriateľov a podobne. Zaujímavá je možnosť dokúpiť vašim postavám batohy, čím sa im pochopiteľne o nejaké to miesto zväčší inventár. Keď už sme pri tom skladovaní predmetov, ktorých nájdete po ceste neúrekom, tak by sa patrilo spomenúť mulicu, ktorú ste si v DS mohli kupovať. Na nej konkrétne sa nič nezmenilo, no pribudla jej konkurencia a to v podobe vtákojaštera. Ten toho síce unesie trochu menej, no na rozdiel od mulice sa môže aktívne zapojiť do boja a tak vám priamo pomôcť.

Bohužiaľ, tu výpis vylepšení a pokrokov oproti predchádzajúcemu dielu končí. Žiadne nové schopnosti, vlastnosti ani nič podobné, všetky ostatné stránky hry ostávajú nezmenené a to bohužiaľ aj grafika, ktorá v dnešnej dobe vyzerá prinajmenšom smiešne. Preskočme preto všetky aspekty hry, aby sme sa neopakovali a vrhnime sa rovno na finálne hodnotenie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Záverečný verdikt neznie veľmi pozitívne. Dungeon Siege: Legend of Aranna je veľmi slabé pokračovanie na hru, ktorá sa mala tváriť ako Diablo v 3D, no rovnať sa mu nemohla. Snáď jedinou výhodou tohto datadisku je fakt, že obsahuje aj pôvodnú hru a tak pochopiteľne na jeho hranie nepotrebujete pôvodný Dungeon Siege. Ak ste veľkým fanúšikom tejto hry tak vás od kúpy datadisku odrádzať nebudem, pravdepodobne si prídete na svoje, vy ostatní choďte radšej ešte raz prejsť Diablo 2, bude to lacnejšie a asi aj zábavnejšie.