Astronómovia objavili najväčší diamant vo vesmíre

17. feb 2004 o 15:02 TASR

Boston 17. februára (TASR) - Astronómovia oznámili, že biely trpaslík BPM 37093 v súhvezdí Kentaurus, ktorý je už dlhší čas predmetom ich skúmania, je v skutočnosti kus čistého kryštalizovaného uhlíka s hmotnosťou 5 milión bilión biliónov libier (jedna libra je 0,45 kg). Inými slovami, ide o diamant s 10 miliárd bilión biliónmi karátov, čo je jednotka s 34 nulami.

"Je to matka všetkých diamantov," vyjadril sa o neuveriteľnom objave astronóm Travis Metcalfe z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "Bill Gates a Donald Trump dokopy by si také niečo nemohli dovoliť ani len vo sne."

Objekt BPM 37093 je vyhorená hviezda s priemerom len okolo 4000 km, vzdialená od Zeme približne 50 svetelných rokov. Biely trpaslík je pokrytý tenkou vrstvou vodíka a hélia, avšak vo vnútri ukrýva jadro z čistého ulíka. Astronómovia dlho predpokladali, že vnútro bielych trpaslíkov je kryštalické, ale len nedávno sa ich predpoklad potvrdil. Hviezda pulzuje ako gigantický gong a štúdium týchto pulzácií - ktoré možno prirovnať k seizmickým vlnám vo vnútri Zeme - pomohlo vedcom určiť, že uhlíkové jadro týchto objektov je v pevnom kryštalickom stave. Ide teda o číry diamant.

Najväčším diamantom na Zemi je 530-karátová Africká hviezda, ktorá je súčasťou anglických korunovačných klenotov. Diamant bol vyrobený z 3100-karátového kameňa - najväčšieho, aký sa kedy našiel.