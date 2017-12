World of Warcraft - svet online Warcraftu

Svet MMORPG sa začína pomaly dostávať do podvedomia všetkých hráčov. Netrpezlivo očakávame príchod druhého Everquestu, no už dlhší čas sa pripravuje MMORPG zo sveta Warcraftu. Takto dostane RTS úplne nový šat v podobe RPG prvkov.

16. feb 2004 o 19:55 Ján Kordoš

Je zbytočné naliehať na vydanie podobnej hry. Celá musí byť dokonale odladená, nesmie sa v nej vyskytnúť žiadna závažná chyba, lebo hráči na ňu postupne zanevrú a ako iste viete, každá MMORPG žije z aktívnych hráčov, ktorí sú ochotní obetovať mesiac čo mesiac poplatok za virtuálny život.

Inak to samozrejme nebude ani s World of Warcraft. Pozrime sa teda podrobne na rasy. Ľudia neprekvapia nikoho, Orkovia sa svojou zelenou pokožkou (a chabou inteligenciou) preslávili skoro všade, horský kmeň trpazlíkov je po filmovom Pánovi Prsteňov neznámy snaď len práve narodeným deťom. Noční elfovia svojou tajomnosťou a mágiou predstavujú temnejšiu stranu sveta Warcraftu, no o vyloženej zápornosti sa nedá hovoriť. Rasa Taurenov sa dá považovať za rasu, primárne orientovanú na boj a to všetko vďaka ich obrovskej sile.

Ku každej rase si ďalej budeme musieť zvoliť vhodné povolanie. Dočkáme sa ich celkovo šesť (bojovník, černokňažník, druid, lovec, mág a šaman). Výber povolania je samozrejme veľmi dôležitý, ku každej rase by malo patriť povolanie, ktoré je pre ňu primárne najvhodnejšie. Ak si myslíte, že kombinácia Taurena a mága je najlepšia vec na svete, asi sa ďaleko v hre nedostanete.

Celá hra bude vytvorené výrazne jednoduchším spôsobom, s vašou postavičkou sa nebudete musieť piplať dlhé dni (či skôr týždne), ale aj postupným levelovaním preniknete hlbšie do hry a nebude chcípať pri pohryznutí maličkej myšky. To je výhodné hlavne pre hráčov, ktorí hre nebudú venovať značnú časť svojho voľného času, ale si budú chcieť hru len pre pobavenie zahrať.

Fanúšikovia Warcraftu majú už určite nastražené uši a netrpezlivo očakávaju príchod svojej modly. Dobre vieme, čo spravilo uvedenie Star Wars: Galaxies do obehu s fanúšikmi Star Wars. Svet vytvorený Blizzardom sa teší obrovskej popularite a nevidíme dôvod, prečo by hra nemala uspieť, hlavne keď za titulom stojí božský Blizzard.