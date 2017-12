Bude z EuroTelu Bratislava T-Mobile alebo Vodafone?

16. feb 2004 o 15:04 Marián Pavel - SME online

Už takmer rok sa hovorí o zmene značky z EuroTelu Bratislava na T-Mobile. Situácia okolo akcionárov EuroTelu sa komplikuje a preto nastáva nová otázka: bude z EuroTelu Bratislava T-Mobile alebo Vodafone?

Akcionárska štruktúra mobilného operátora je na prvý pohľad veľmi prehľadná: 51% akcií vlastní spoločnosť Slovak Telecom a 49% má vo svojom portfóliu americká spoločnosť Atlantic West B.V.

Slovak Telecom vari ani netrteba predstavovať. Spoločnosť ovláda z 51% nemecký telekomunikačný gigant Deutsche Telecom a 49% ešte stále vlastní štát. Deutsche Telecom je 100% vlastníkom globálneho mobilného operátora T-Mobile.

Americká spoločnosť Atlantic West B.V. je spoločným podnikom Verizon Communications a AT&T Wireless Services, Inc.

Verizon Communications patrí medzi najväčších telekomunikačných operátorov v USA, pričom spoločnosť Verizon Wireless má momentálne pozíciu najväčšieho amerického mobilného operátora. V súvislosti s Verizon Wireless je veľmi dôležitá informácia o majiteľoch – 55% vlastníkom tejto spoločnosti je Verizon Communications a 44,3% vlastní najväčší globálny mobilný operátor, spoločnosť Vodafone.

Aj AT&T patrí k špičkovým telekomunikačným operátorom v USA. V týchto dňoch prebiehajú rokovania o predaji mobilného operátora AT&T Wireless Services, jedného z nepriamych akcionárov slovenského EuroTelu. Podľa agentúry Reuters sitom prešli dvaja najvážnejší záujemcovia – konkurenčný americký mobilný operátor Cingular Wireless a britský operátor Vodafone.

Stačí sa teda iba pozrieť na momentálnu situáciu na telekomunikačnom trhu, aby sa dal vytvoriť celkom presný obraz o možnom budúcom vývoji v EuroTeli Bratislava. Existujú pravdepodobne iba štyri varianty:

1. EuroTel bude T-Mobile

Prvá úvaha vychádza z predpokladu, že sa po ďalších rokovaniach prelomí odpor amerických akcionárov, ktorí v súčasnosti s najväčšou pravdepodobnosťou bránia prechodu EuroTelu pod globálnu značku T-Mobile. Takýto vývoj by bol len logickým vyústením súčasného stavu – EuroTel de-facto už pod T-Mobile patrí a dokonca pod vlastnou značkou komunikuje služby a produkty T-Mobile (globálny multimediálny obsah Pána prsteňov, uvedenie telefónu Sony Ericsson T630 v exkluzívnej úprave pre T-Mobile a iné). Nadôvažok, EuroTel sa príslušnosťou k T-Mobile ani netají, viď prepis chatu s generálnym riaditeľom Robertom Chvátalom.

2. EuroTel bude T-Mobile (s pomocou štátu)

V decembri prišiel so zaujímavou iniciatívou minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič, keď oznámil, že štát má záujem o odkúpenie 49% akcií od Atlantic West B.V.

Tento krok nahráva špekuláciám o tom, že rokovania medzi Deutsche Telekom (resp. T-Mobile) a americkými investormi viaznu. Preto chce do hry vstúpiť Prokopovič, ktorý vytvorí akéhosi prostredníka. Ak sa rokovania s Prokopovičom v zastúpení štátu podaria a Američania svoj podiel predajú, štát sa akcií mieni obratom zbaviť v prospech spoločnosti Slovak Telecom. Tým by sa Slovak Telecom stal 100% vlastníkom EuroTelu Bratislava. Prechod pod krídla T-Mobile by dostal okamžite zelenú.

3. EuroTel ostane EuroTelom

Ak sa podarí spoločnosti Vodafone ovládnuť telekomunikačného operátora AT&T Wireless, získa pravdepodobne prístup k 49% akcií spoločnosti EuroTel Bratislava. Vyplýva to z faktu, že Vodafone by mala významný podiel v oboch spoločnostiach – Verizon aj AT&T, ktoré vlastnia Atlantic West B.V.

Možná situácia je zaujímavá – v EuroTeli by sa stretli dvaja najväčší globálni konkurenti. Nie je ťažké predstaviť si, že by obaja konkurenti v spoločnosti presadzovali svoje záujmy a v EuroTeli by tak ostalo všetko po starom. Takáto situácia by však nebola udržateľná príliš dlho a skôr či neskôr by nevyhnutne muselo prísť k zmene.

4. EuroTel bude Vodafone

Prechod pod značku Vodafone je čiste hypotetický – Slovak Telecom má v EuroTeli väčšinu a spoločnosť by musela akcie predať.

Z pohľadu zákazníka by však takáto zmena mohla byť najprínosnejšou. Ak totiž Slovak Telecom ovládne 100% akcií EuroTelu Bratislava, opäť sa zníži konkurencieschopnosť na slovenskom telekomunikačnom trhu. Deutsche Telekom by totiž prostredníctvom Slovak Telecomu ovládal majoritného pevného telekomunikačného operátora a zároveň aj jedného z dvoch mobilných operátorov...

Doplnené 17.2.2004

Podľa správy agentúry Reuters spoločnosť Cingular, ktorá je druhým najväčším mobilným operátorom v USA, zvíťazila v akvizičnom zápase o menšieho konkurenta AT&T Wireless, keď prekonala firmu Vodafone Group ponukou vo výške 15 dolárov na akciu. Oznámil to zdroj blízky rokovaniam.

Najpravdepodobnejšie sú teda prvé tri varianty vývoja situácie.