Izraelská telefonická firma zriadila mailovú schránku pre Múr nárekov

Jeruzalem 16. februára (TASR) - Izraelská telefónna spoločnosť Bezeq zriadila mailovú schránku, do ktorej môžu židovskí veriaci posielať prosby určené ...

16. feb 2004 o 15:48 TASR

Jeruzalem 16. februára (TASR) - Izraelská telefónna spoločnosť Bezeq zriadila mailovú schránku, do ktorej môžu židovskí veriaci posielať prosby určené na vloženie do medzier v Múre nárekov.

Mailová schránka spoločnosti je rozšírením faxovej služby spoločnosti, ktorá denne dostáva 200 faxov s prosbami určenými na uloženie do Múra nárekov, ktorý je podľa tradície považovaný za pozostatok druhého židovského chrámu zničeného Rimanmi v prvom storočí nášho letopočtu.

Podľa tradície Boh vyslyší prosby umiestnené na lístkoch do Múru. Spoločnosť Bezeq dvakrát do týždňa umiestňuje faxové prosby do špeciálnych obálok a vkladá ich do Múru. Väčšina prosieb prichádza z New Yorku a z Európy, ale prišli už faxy aj v japončine a dokonca jeden sa podarilo prepašovať aj z protiizraelsky ostro zameraného Iránu.

Spoločnosť Bezeq sľubuje, že maily určené Bohu nebude nikto z jej zamestnancov čítať, ale zamestnanci priznali, že môžu identifikovať ľudí, ktorí budú posielať maily a aj tých, ktorí budú opakovane posielať tie isté prosby.

Mailová adresa pre maily určené do Múru je nasledovná: kotel@onemail.bezeq.com , faxové číslo je +972 2 561 2222.