Wildlife Park - zverinec vo vašom PC

16. feb 2004 o 12:32 Ján Kordoš

Konkurent Zoo Tycoona, ale je to tak trošku nuda. Tak by sa dala v skratke popísať hra od NovaTrixu. Wildlife Park sa snaží zaujať, ale ide to dosť ťažkopádne a treba priznať aj neúspešne. Ale len preto sa neoplatí ešte túto hru zatracovať hneď na začiatku. Veď čítajte ďalej.

Táto recenzia sa nedá písať inak ako porovnávaním s vyššie uvedeným Zoo Tycoonom z produkcie Microsoftu. No budeme sa tváriť, že nič podobného neexistuje a možno nájdeme aj zopár zaujímavých vecí. Už vám asi došlo, že ide o klasickú realtime stratégiu s dôrazom kladeným na výstavbu zoologickej záhrady. Zaujímavý nápad. Veď sme tu mali simulácie všetkého možného (napríklad zábavný park, obchodný dom, reštaurácia alebo hotel), tak prečo by sa nemohlo uchytiť práve toto? Zvieratká sú vcelku zlaté stvorenia (samozrejme pokým sa nestávate ich potravou, tomu sa potom vraví nezávidenia hodná situácia) a starať sa o ne je celkom zábavné. Lenže tomu chýba ten správny náboj a stále máte pocit, že sa nič nedeje, tým mrchám stále niečo vadí a občas som želal všetkým „grínpisákom“ a odporcom zoologických, nech si skúsia, aká je to drina starať sa o rozmaznané zvery.

No trošku som odbočil od základnej myšlienky hry – nie je to totiž klasická zoo, ale ani safari. Zvieratká môžete ubytovať aj medzi voľne sa pohybujúcimi návštevníkmi, ale nie je to vždy ideálne – hlavne pri trošku agresívnych zvieratkách. Takže výstavba sa aj tak zvrhne k výstavbe vyhradených priestorov pre jednotlivé zvery.

Nemyslite si však, že nakúpite kopec atrakcií a rozhádžete ich do priestoru. Takto to vôbec nefunguje. Každý druh zvierat žije v iných podmienkach a preto ich aj dosť jasne vyžaduje, inak sa tvári znudene, unavene a nespokojne, čo sa prejaví na vašej návštevnosti. Nikoho by nebavilo pozerať sa na levíka, ktorý stále leží vo svojom domčeku a nijak sa nepredvádza pred obecenstvom. Všetko je to spracované trošku zle, lebo neviete, čím sa zavďačíte dobrej nálade u zvieratiek. Dosť často to spraví systém pokus-omyl, ale sami uznáte, že to nie je najvhodnejšie riešenie. Zaujímavá je meniaca sa mentalita zvierat vekom. Postupne príde túžba po druhom pohlaví atď.

Ďalším dôležitým faktorom úspešného parku je kvalitná správa. O vašich miláčikov sa musí stále niekto starať, tak najmeme veterinárov, ktorí starostlivo sledujú ich zdravotný stav, upratovačov (nech nemáme vo svojom areály bordel ako v tanku) a kŕmičov, starajúcich sa o dostatok potravy v kŕmidlách (plný válov žrádla určite poteší aj normálneho človeka viac ako prázdny tanier). U každého zamestnanca môžete určiť, o čo sa bude konkrétne starať, aby to všetko zvládal a zbytočne tak nezdržoval. Ide o zaužívaný systém, ktorý sa neoplatí meniť, lebo funguje stále dobre.

No a to je asi tak všetko, na výber máte klasickú kampaň alebo samostatné scenáre, takže sa môžete dokonale vyblázniť, len neviem ako dlho vás to bude baviť...

GRAFIKA 6 / 10

Aj keď je grafické spracovanie na priemernej úrovni, musím vyzdvihnúť izometrický engine, ktorý sa k takémuto typu hier hodí najlepšie. Aspoň máte o všetkom prehľad a nechaosíte s kamerou. Prítomný je zoom, takže si nájdete ten svoj pohľad a nič nebudete meniť. Grafika obsahuje množstvo detailov a dá sa povedať, že všetko je v norme. Na druhú stranu tu však nič nevyniká. Postavičky sú hrozne prťavé a niekedy je na ne problém kliknúť. Niektoré podobné zvieratká sa nedajú voľným okom rozoznať, ale to sa naučíte postupne v hre. Je to tak trošku chyba. Všetko by malo byť jasné na prvý pohľad. K hraniu nepotebujete žiadnu extra mašinu, postačí vám klasický comp okolo 800MHz s podpriemernou grafickou kartou. Veď tu nie je ani čo akcelerovať.

INTERFACE 5 / 10

Chce to určitý čas zvyknúť si na trošku zvláštne ovládanie. Všetko je rozhádzané po všetkých možných menu a zo začiatku som mal menší problém orientovať sa v tom množstve fukncii, ktoré hra ponúka. Pôsobí to dosť toporne, ale raz určite nájdete tu svoju funkciu a nabudúce nezabudnete, kde sa nachádzala. Stačí sa pozrieť na konkurenciu, napríklad RollerCoaster Tycoon 1 alebo 2. Tam sa nestratíte, všetko máte na očiach, automaticky viete, kam máte kliknúť. Tu nie. Nepomôže ani drevené menu, ktoré sa výborne hodí k tomuto typu hier a čitateľné fonty. Veď sa pozrite na jeden obrázok z hry a hneď vás trkne, že tam je toho nejak hrozne veľa nakope a dalo by sa to spraviť lepšie. Takže ak sa nebojíte, že budete zavalený množstvom informácii, v ktorých je niekedy problém sa orientovať, hranie vám istotne pôjde lepšie.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje hru pre viacerých hráčov.

HRATEĽNOŤ 3 / 10

Tu hra utrpela najviac. Je to jednoducho hrozná nuda a nič vás pri hre nedokáže udržať na dlhšiu dobu. Myšlienkami som stále behal niekde inde, lebo ma to jednoducho nebavilo a postupne opadlo všetko nadšenie a elán, ktorý som mal na začiatku. Stále robíte to isté, nič vás neťahá k lepšie nadizajnovanému parku, nič vás neťahá k podaniu lepších výkonov a k zlepšeniu nálady zvierat. Je to síce detailné a zo začiatku musíte dbať na všetky maličkosti, ale postupne sa to v hre začne opakovať, takže skúsení hráči odkväcnú po pár hodinách hrania. Mladší nevydržia pri hraní kvôli celkovej zložitosti budovania a starania sa o faunu a flóru.

Nudu v hrách jednoducho nemám rád a pri hraní Wildlife Parku sa dostavila príliš rýchlo. Je to jednoducho neakceptovateľné, stačilo trošku hru oživiť spôsobom, ako to bolo napríklad v nedávno vydanom Jurrasic Parku a bolo by to omnoho lepšie.

ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Na tomto sa dalo zapracovať trošku viac. Ak si spomínate na RollerCoaster Tycoon, tak tam všetko nádherne zvučilo, každá atrakcia bola rozoznateľná už podľa zvuku, to všetko dotváral šum ľudí. S ničím podobným sa tu nestretnete. Nehovorím, že počas hrania je úplné ticho, ale zvuky sú jednoducho nevýrazné.

HUDBA 5 / 10

Klasická safari hudba, ktorá vám po určitom čase začne liezť riadne na nervy. Pod to sa určite podpísalo aj malé množstvo skladieb a ich rôznorodosť, ehm, skôr nerôznorodosť.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Neviem, či sa mi táto položka vôbec oplatí hodnotiť, veď umelá inteligencia v hre vlastne neexistuje. Maximálne u vašich zamestnancov a tí pokojne a spokojne plnia vami zadané úlohy. Náročnosť misií sa síce postupne zvyšuje, ale nie je to nezvládnuteľné. Na všetko vám bude stačiť správny systém stavieb a správy a potom pôjde všetko ako po masle. Trošku ma však zarazila rozmaznanosť zvierat, tie vám totiž budú dôkladne znepríjemňovať hranie. Prachy budete mať skoro vždy, takže nebudete živoriť, ak budete dôsledný a nenecháte park úplne zanedbaný.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Wildlife Park je priemer, aj keď to zo začiatku vyzeralo celkom zábavne a zaujímavo. Do zóny „za mesiac zabudnutých hier“ hru nestrháva spracovanie, ale všade prítomná nuda. Zábavnosť na bode mrazu rozhodla jasne. A teraz nastáva dilema, či Zoo Tycoon alebo Wildlife Park. Ja by som radšej volil hru z úplne iného súdka, hlavne zábavnejšiu. To chýbalo obom hrám a aj na to doplatili, respektíve doplatia. Nápad je to vcelku dobrý, ale prasácky prevedený na obrazovky našich miláčikov.