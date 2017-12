Zvoliť pre ADSL modem s USB alebo router?

Zákazníci požadujú cenovo prístupné, ale zároveň bezpečnejšie pripojenie do internetu prostredníctvom ADSL. Spoločnosť MBC zareagovala výhodnou ponukou – k pripojeniu poskytuje modem/router Microcom za cenu 990,- Sk.

16. feb 2004 o 0:00



Záujemca o trvalé vysokorýchlostné pripojenie do internetu si od 15. februára môže u MBC objednať službu ADSL vo viacerých programoch (napr. cenový program s 1 GB za 300,- Sk + DPH alebo program s neobmedzeným objemom prenesených dát za 599,- Sk + DPH mesačne), ku ktorému si môže kúpiť ADSL modem/router za zvýhodnenú cenu 990,- Sk + DPH. Akcia je limitovaná podpisom zmluvy na 24 mesiacov. Viac informácií nájdete na stránke http://www.mbc.sk/adsl-akcia .

Akcia platí do vypredania zásob.

Microcom ADSL DeskPorte router 100 je zariadenie, ktoré na rozdiel od bežných ADSL modemov USB v sebe obsahuje router. Ten zabezpečí zvýšenú ochranu pred neoprávneným vstupom do počítača z internetu, nevyžaduje si inštaláciu dodatočného softvéru, čím nezaťažuje počítač.

Zariadenie umožňuje zároveň pripojenie viacerých počítačov prostredníctvom jedného ADSL do internetu s nízkymi dodatočnými nákladmi.

Parametre zariadenia Bežný ADSL modem USB ADSL modem/router Microcom Modem na pripojenie ADSL Áno Áno Router/switch Nie Áno Cena zariadenia bez DPH od 2.250,- Sk v akcii za 990,- Sk pôvodne 3.310,- Sk

Výhody zariadenia ADSL modem/router

Modem USB Router/switch Zvýšená bezpečnosť (pridelenie internej IP adresy pre pripojený počítač, firewall) Nie Áno Potreba inštalácie riadiaceho software do počítača Áno Nie

MBC je telekomunikačný operátor, ktorý pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998 v oblasti poskytovania pripojenia do internetu a alternatívnych hlasových služieb. Viac informácií o spoločnosti na www.mbc.sk