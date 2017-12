Ďalší ex-Blizzarďáci zakladajú novú firmu

14. feb 2004 o 13:44 Ján Kordoš

Tretia firma, ktorej zakladateľmi sa stali Stefan a Mike Scandizza, bude mať názov Castaway Entertainment. Stefan a Mike stáli za sériou Diablo, takže nie je prekvapením, že sa pustili do tvorby podobnej hry, čo samozrejme berieme všetkými desiatimi. Novú firmu obohatia aj ľudia, ktorí pracovali napríklad na tituloch The Sims a Might and Magic.

O pripravovanej hre sa zatiaľ nič viac nevie, len že pôjde o 3D akčné RPGčko, ktoré sa bude štýlom podobať Diablu. Uvidíme ako sa 15 zamestnancom CastaWay Entertainment podarí pokoriť Diablo, veď ide o jeho tvorcov, takže sa dá povedať, že pôjde o takého nevlastného brata.

Zdroj: www.homelan.com