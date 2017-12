Pokračovanie hry James Bond 007: GoldenEye

13. feb 2004 o 13:58 Juraj Chrappa

Podľa ďalších informácií plánuje najväčší vydavateľ na svete aj v budúcnosti vyvíjať hry podľa Jamesa Bonda, o čom svedčí predĺženie licencie do roku 2010. Najbližšie sa Bonda dočkáme v hre James Bond 007: Everything or Nothing na všetky herné konzoly budúci mesiac.

Zdroj: www.gamesindustry.biz