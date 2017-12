Siemens CF62: prvé dojmy a veľká fotobanka

12. feb 2004 o 23:14 Marián Pavel - SME online, Madrid

Siemens CF62 je štýlové véčko, ktoré by malo ostať cenovo prístupné. Siemens si veľa sľubuje od jeho dizajnu a verí, že osloví široké masy, ktoré chcú vlastniť štýlový telefón za rozumnú cenu.

V kategórii, v akej sa bude CF62 predávať však existujú isté obmedzenia - telefón má síce CSTN displej zobrazujúci 65000 farieb, no je pomerne malý. Náhľadový displej na prednej strane je len jednofarebný LCD.

Po obvode telefónu sú schované farebné diódy, ktoré efektne svietia, podobné riešenie použila Motorola v podstatne drahšom modeli V80.

Anténa telefónu je ukrytá netradične v masívnom držiaku navrchu.

Telefón nemá zabudovaný fotoaparát, no dá sa k nemu pripojiť štandardne predávaný externý model.

CF62 má nové menu s efektnými animáciami. Do predaja by sa mal tento model dostať v máji, no informácie o jeho uvedení na Slovensku ešte nie sú známe.