Onimusha 3: Demon Siege - vyvrcholenie samurajskej trilógie

Vážení, je to fakt, vyvrcholenie samurajsko-démonickej trilógie Onimusha nám už klope na dvere. Po viac ako roku, od prvého ohlásenia prác na hre, dostanú všetky tajné priania priaznivcov survival hororu konkretnú podobu. A my ich potom trasúcou sa rukou

12. feb 2004 o 21:36 Milo Gracík

chtivo vložíme do DVD mechaník našich PlayStation2.

Píše sa rok 2004 a Paríž je v plameňoch. Nájazd krvilačných démonov Genma začal. Jacques Blanc, príslušník špeciálnej vojenskej jednotky statočne odoláva. No osamotený vojak nemá proti neporaziteľným (teda, nie až tak úplne;) hordám démonov veľa šancí. Medzitým, Nippon roku 1582, samuraj Akechi Samanosuke vedie rozhodujúci útok na palác kráľa démonov Oda Nobunaga. Čosi sa však pokazilo, keďže tesne pred dokončením práce sa Samanosuke nedobrovoľne ocitá v uliciach horiaceho Paríža. Prozreteľnosť však vedela, čo robí, keďže náš samuraj na poslednú chvíľu zachraňuje Blanca. Zaujímavé je zobrazenie hlavných postáv, ktoré sú modelované a nahovorené dvomi hereckými hviezdami, Akechi Samanosuke sa nám opäť predstaví Takeshi Kaneshiro a Jacquesa Blanca si budeme môcť užiť v podaní známeho francúzskeho herca Jeana Reno. To však nie sú jediné známe mená filmového neba v tejto hre. Réžiu CG sekvencií mal na starosti skúsený filmový režisér Takashi Yamazaki (napr. Returner) a na choreografiu bojových scén dohliadala hviezda akčných filmov Donnie Yen (napr. Iron Monkey). Za samotnú tvorbu CG sekvencií je opäť zodpovedné štúdio Robot, ktorého kvalitnú pracú sme mohli vidieť v oboch predchádzajúcich častiach série Onimusha.

Onimusha 3 ponúka duálny systém herných postáv, podobne ako v Devil May Cry 2. Aj tu je pravdepodobné vydanie hry na 2 diskoch, pričom každý z nich by obsahoval samostatnú hru za jednu z postáv. Každý charakter poskytne špecifický postup s použitím odlišných bojových techník (Akechi používa predovšetkých chladné zbrane pre boj zblízka zatiaľ čo Jacques uprednostňuje moderné automatické zbrane). Aj keď v traileri sme mohli vidieť Jacquesa oháňať sa mečom, či svetelným bičom a robiť s ním skutočne efektné kúsky, že by Indiana Jones zbledol závisťou. Po prvýkrát v sérii bude použitý engine s plne trojrozmerným polygónovým prostredím s dynamickou kamerou. Optimalizácia nám zaručuje rýchlu, krásnu a ostrú grafiku s detailnými textúrami. Radosť pozerať na všetky tie svetelné efekty. Vyzerá to tak, že engine, na ktorom hra beží sa svojimi možnosťami tesne priblížil k výkonnostným ohraničeniam hardvéru PS2.

Napriek menšiemu zdržaniu (pôvodne mala hra vyjsť v marci) sa tretej časti Onimushy dočkáme na starom kontinente už v máji tohto roku. Aj keď v Japonsku už hra vychádza vo februrári, nemáme prečo smútiť, ako obvykle v PAL verzi nájdeme čoto opráv, vylepšení a bonusov.