Elektronický podpis začnú asi najskôr využívať colné a daňové úrady, či kataster

12. feb 2004 o 15:58 TASR

Bratislava 12. februára (TASR) - Komunikácia so štátnou správou je možná už aj elektronickou formou. Predpoklady na to priniesla akreditácia prvej certifikačnej autority (CA) a teraz závisí len od jednotlivých štátnych úradov, ako si elektronický podpis osvoja. Najväčšie predpoklady na jeho skorú implementáciu v rámci štátnej správy má Colná správa, Daňové úrady či Kataster nehnuteľnosti. Pri príležitosti oficiálneho odovzdania certifikátu prvej akreditovanej CA na Slovensku to uviedol riaditeľ sekcie elektronického podpisu Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Peter Oravec.

CA vstupuje do elektronickej komunikácie ako subjekt, od ktorého je odvodená dôvera. Certifikát, ktorý vydá, jednoznačne spája fyzickú totožnosť subjektu s jeho elektronickou identifikáciou a tým umožňuje rovnoprávne použiť elektronický podpis namiesto klasického fyzického podpísania dokumentu. Prvou CA akreditovanou aj pre styk s orgánmi štátnej správy je Elektrotechnický výskumný a projektový ústav v Novej Dubnici (EVPU). Ako uviedol Oravec, dve ďalšie spoločnosti sa na tento proces pripravujú a záujem avizovala aj jedna zahraničná, čím by do konca roka mohli byť v SR štyri takéto autority. Tento počet sa už asi zvyšovať nebude, pretože podľa Oravca certifikačná spoločnosť bude ekonomicky úspešná, keď má aspoň 500 000 klientov - organizácií alebo občanov.

Podľa slov šéfa EVPU Jozefa Budaya investície potrebné na zriadenie CA sa pohybujú na úrovni vyše 50 miliónov Sk. EVPU svoje služby už klientom poskytuje, pričom tí si môžu vybrať vhodný produkt, podľa toho, na čo elektronický podpis budú využívať. Pri najdrahšej službe "Entrust Plus" zákazník zaplatí jednorazový poplatok 101 EUR (4 084 Sk) a pri každoročnej automatickej obnove podpisu zaplatí 28 EUR (1 132 Sk). Na to, aby klient mohol komunikovať so štátnou správou, musí využívať práve tento produkt. Pri vzájomnej komunikácii dvoch subjektov je nutné, aby obidvaja boli zaregistrovaní v CA. Nezaregistrovaný subjekt si nemôže overiť platnosť elektronického podpisu partnera.

Slovenský zákon je oproti právnym úpravám niektorých členských štátov EÚ oveľa prísnejší. Napríklad pri zániku CA z akéhokoľvek dôvodu sa v niektorých štátoch EÚ stávajú dokumenty podpísané elektronickým podpisom certifikovaným zaniknutou CA neoveriteľné. Na Slovensku sa to však nemôže stať, pretože po prípadnom zániku niektorej CA prechádzajú registrované certifikácie na kmeň inej CA. Ak by iná CA neexistovala, tak agendu prevezme NBÚ.