Funguje internetový kataster nehnuteľností

BRATISLAVA 12. februára (SITA) - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) v spolupráci s Geodetickým a kartografickým ústavom (GKÚ) spustili 1. februára kataster nehnuteľností (KN) na internete. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedla predse

12. feb 2004 o 13:03 NULL

dníčka ÚGKK Jelena Hudcovská, spusteniu predchádzala skúšobná prevádzka od 1. decembra minulého roka. V rámci skúšobnej prevádzky testovalo systém približne 60 fyzických a právnických osôb.

Internetový KN si podľa Andreja Vojtíčka z ÚGKK vyžiadal na katastrálnych úradoch približne 2 300 primerane vybavených počítačov. Obnova výpočtovej techniky na katastrálnych úradoch od roku 2001 pohltila z prostriedkov Phare 90 mil. Sk. Na projekt KN na internete podľa Vojtíčka smerovalo z vlády približne 10 mil. Sk. Náklady na prevádzku by ročne mali predstavovať 5,2 mil. Sk.

Poplatky za jednotkovú cenu jednej strany pri registroch katastrálnych území, obcí či registri vlastníkov sú 30 Sk. Cena za prevádzku systému za jednu stranu je od 10 do 20 Sk a cena za poskytovanie zostavy na výstup sa pohybuje od 30 po 100 Sk. Výška poplatkov sa však od 1. júla zvýši. "Informácia je hodnota a má svoju cenu," povedala členka Rady vlády SR pre informatiku Beáta Brestenská.

Podľa Petra Kvardu, obchodno-ekonomického námestníka GKÚ úspešná bola až druhá verejná súťaž na realizáciu katastra nehnuteľností (KN) na internete. "V spolupráci s firmou Ness mal GKÚ od 1. októbra iba 60 dní na uskutočnenie projektu, pretože už 1. decembra začínala skúšobná prevádzka," zdôraznil Kvarda. V súčasnosti je podľa Kvardu KN aktualizovaný raz za mesiac a výpisy majú iba informatívny charakter. V ČR prebieha aktualizácia každé dve hodiny. "GKÚ aj Ness sa budú snažiť o aktualizáciu internetového KN každých 24 hodín respektíve aspoň jeden krát za týždeň po vybudovaní LAN siete a prepojení 79 katastrálnych úradov s GKÚ," uviedol Kvarda. V horizonte jedného až dvoch rokov by sa podľa Kvardu mohol do KN dostať elektronický podpis, aby sa vklady do katastra mohli podávať elektronickou formou.

Brestenská vyzdvihla prínosy elektronického KN, ktoré podľa nej spočívajú v úspore času, znížení korupcie alebo lepšom prístupe občanov k informáciám. "Roky 2003 a 2004 sú prelomové pre budovanie informačnej spoločnosti na Slovensku a aj internetový KN prispeje k jej rozvoju," konštatovala Brestenská.

Spoločnosť Ness, ktorá realizuje internetový KN, pôsobí v 13 krajinách sveta a predpokladá, že v tomto roku dosiahne obrat 10 mld. Sk. Podľa výkonného riaditeľa Ness pre strednú a východnú Európu Ivana Hrušku, Ness zamestnáva celkovo 4 400 pracovníkov.