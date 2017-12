Na svete je geneticky upravená spermia rybky zebričky

Vedci sú opäť o niečo bližšie k tomu, aby sa mohli v budúcnosti pokúsiť o odstránenie niektorých závažných dedičných chorôb úpravou spermie predtým, ako oplodní vajíčko. Americký a japonský tím dokázali v laboratóriu geneticky zmeniť spermie akváriovej .

Shawn Burges z US National Institutes of Health v Bethesde a jeho japonskí kolegovia pri tom využili geneticky upravený retrovírus, ktorý vniesol modifikovaný gén zebričky do ich spermií v skúmavke. Vírusy totiž odpradávna vynikajú v umení „podstrkovať" svoje gény iným bunkám; aj v tomto prípade upravený vírus svoju úlohu trójskeho koňa splnil. Nepreniesol však do ikry svoje gény, ale tie, ktoré mu pre zmenu „podstrčili" vedci.

Z 1410 oplodnených ikier sa vyvinulo iba šesť jedincov upravených podľa želania vedcov. Nie je to síce veľa, Burgesovi a jeho japonským kolegom však nič nestojí v ceste, aby novú metódu ďalej zdokonaľovali. (ač)