Korea: Forgotten Conflict - zabudnutá kórejska vojna

Boje odohrávajúce sa začiatkom 50. rokov minulého storočia na území Kórei nie sú zmapované žiadnou hrou. Preto je názov hry výstižný a ponuka bojov na inej fronte ako v druhej svetovej ma celkom zaujala, a našiel som si čas na konkurenciu Commandos 3.

12. feb 2004 o 0:14 Ján Kordoš

Určite ste počuli správy o tejto pripravovanej českej taktickej stratégii a niet sa čomu čudovať. Distribúciu má na svedomí – nám známa – Cenega, ktorá neponechala nič na náhodu a reprezentovala svoj titul reklamami v herných médiách. Tento ťah však ešte nezaručuje dobrý odbyt titulu, no už len charakteristika hry, teda priama konkurencia Commandos 3 dáva tušiť, že pôjde o žiadaný tovar na hernom trhu.

Historické vsuvky si nechám pre seba, pochybujem, že sa niekto veľmi zaujíma o historické pozadie celého konfliktu. Stačí len vedieť, že jedného dňa sa vojská Severnej Kórei rozhodli, že si podmania svojich južných susedov. Všetko by to bolo fajn, lenže sa to nikomu nepáčilo a preto bola do tejto malebnej krajiny vyslaná špeciálna jednotka, získavajúca dôležité informácie o objektoch či zachraňujúca dôležitých rukojemníkov. Komunistické vojská sa však nevzdávajú rýchlo a preto boje nebudú určite ľahké.

V prvom rade môžete zabudnúť na miliardu mŕtvych vojakov, krv striekajúcu zo všetkých kútov mapy a more výbuchov. Nič také sa tu nekoná, po vzore Commandos vás čaká tiché zakrádanie sa, plánovanie akcií s rozumom, proti presile toho totiž veľa nezmôžete a o chvíľu si hodíte krvavý kúpeľ. Doslova. Nie je sa kam ponáhľať a postupný prechod nepriateľským územím vyzerá nádherne, až sa mi chcelo plakať nad postupným killovaním komančov zo zálohy, ktorí nič netušili. Vyblázniť sa môžete v 12 misiách, ktoré nie sú vôbec krátke. Zo začiatku sa budete strácať v mori informácii, dostanete množstvo úloh, ktoré musíte splniť, všetko to je zdokumentované a postup v hre to neohrozuje. Samozrejme musíte splniť každú úlohu, inak sa do ďalšej misie nedostanete.

Každá misia sa odohráva v inom prostredí (zajatecký tábor, vlak, mesto Soul...) a treba pochváliť tvorcov za snahu o odlíšenie misií. Ich počet však nie je až tak ohromujúci, takže až taká veľká sláva to nebude. Pár slov však treba venovať aj osadenstvu, ktoré sa dostalo pod môj strategický pahýľ. Mená a životopisy nie sú dôležité, takže to vezmem z rýchlika. Vodca (B.J.) je typickým tvrďákom v americkej armáde, špecialista na výbušniny (Scott) dokáže vytvoriť nádherný ohňostroj, nesmie chýbať ani nežne pohlavie v podobe medičky (Honey), svoje miesto si tu našiel aj Kórejčan vo vašich službách (Kim) – kde som to už len videl... žeby Vietcong? – a na záver som si nechal tichého killera s indiánskym rodokmeňom (Nighthawk).

Samozrejme každý je svojim spôsobom orientovaný na svoju oblasť (znie to síce zaujímavo, ale so sexuálnou orientáciou to nemá nič spoločné, takže nečakajte žiadnu gejovinu), ale je úplne jedno, či zoberie devinu do rúk Honey alebo Scot, dokáže z nej vystreliť každý, hoci môže byť viac alebo menej úspešný. To treba brať ako výrazný klad a tým pádom odpadá frustrácia nad hľadaním vhodného typu vojaka na ovládanie zbrane. Preto je vhodnejšie dať zbrane do správnych rúk, no v prípade núdze nie je žiadny problém strčiť každému do rúk búchačku, nech si trochu zastrieľa aj on. Okrem zabíjania však môžete nepriateľa aj oblbovať, čím ušetríte muníciu a ostanete tak dlhšie v utajení, prípadne získate čas na tiché zabíjanie. Klasika v podobe vecí na zemi už nikoho neprekvapí, výraznou zmenou je však použite Kima ako vodiča, takže prejde v pohode cez nepriateľské hliadky. Ono to je aj dosť logické, že Kórejčan vyzerá ako Kórejčan, ťažko by uverili 2 metrovej gorile s anglickým prízvukom, že je potomok starej kórejskej rodiny.

Ak ste zbystrili zrak pri slove vodič v predchádzajúcom odstavci, nastala chvíľa pre kratučký oznam: ovládate vozidlá. Nie je to nič nové, sadnete za volant a už nebeháte pešo, ale sa pekne veziete. Túto možnosť prepravy nemusíte využiť, no výrazne si tak uľahčíte prácu.

Princíp hry nám je už dúfam známy, približne viete, čo môžete od hry očakávať a teraz si to všetko vyhodnotíme, aby sme odhalili aj tienisté stránky hry, ktorá má síce obrovský potenciál, ale...

GRAFIKA 5 / 10

Grafické spracovanie je síce nádherné, všetko na nás pozerá z krásnych troch rozmerov, lesík je detailný, mesto vyzerá skutočne ako po ťažkej vojne, no tak to možno vyzerá na screenoch, ale v skutočnosti môžete naraziť na chybičky, ktoré nedovoľujú hre podať prihlášku do súťaže krásy.

Neviem, či tvorcovia hry videli svoju hru tesne po dokončení, ale bugovosť grafiky je do neba volajúca. Občas nám vypadne textúra, občas nám to spadne, občas je pohľad skutočne nevhodný a kamera sa dá maximálne otáčať a posúvať po mape. Ak si všimnete na obrázkoch pohľad na hru, je zrejmé, že ide o skoro kolmý pohľad, čo nie je vždy vhodné. Nepochopím dôvod absencie zmeny uhlu pohľadu. Takto si nemôžete ani na 100% vychutnať skutočne detailnú grafiku. Inováciou je však vstup do budov, kedy nenasleduje loading, ale budovy sú súčasťou mapy a len sa im odkryje strecha a vidíte priestor pod ňou.

Náročnosť na vaše železo je navyše trošku vyššia ako sa možno všeobecne očakávalo, takže osobne by som doporučil pre rozlíšenie 1024 x 768 procesor, ktorému srdiečko bije aspoň na frekvencii 1,5 GHz a väčšiu Ramku (teda 512 MB). Na slabšej konfigurácii je scrolling občas trhaný, čo len potvrdzuje moje domnienky o nedostatočnom odladení enginu hry. Pevné nervy si budete musieť zachovať aj pri loadovaní hry. Ono sa síce povie, že pár desiatok sekúnd sem, pár desiatok sekúnd tam, ale ak v priebehu misie zomriete párkrát, neuložíte pozíciu, stále prechádzate známymi miestami, zase loading, tak vás to môže odradiť.

Animácie môžem všeobecne považovať za mierne nadpriemerné, ale musíte uznať, že z pohľadu „skoro z očí tam-toho-hore“ sa nedá veľa pokaziť. Animačky medzi misiami sa za animačky ani považovať nedajú, na pozadí vidíte čierno-biele dobové fotky vojakov a vojnových akcii, ktoré sú doplnené briefingom.

INTERFACE 6 / 10

Ovládanie je odlišné od podobne zameraných hier, takže sa pripravte na počiatočný chaos v ovládaní, ale ak preniknete do hry, kiksom sa postupne vyhnete. V prvom rade musím upozorniť na používanie tlačidiel myšky. Ľavé slúži klasicky na pohyb, pravé však na boj. Takže ak máte v rukách nôž, môžete klikať ľavým myšítkom koľko len chcete, panák sa k protivníkovi len priblíži a ticho bude absorbovať muníciu nepriateľa, kým mu zdravie neklesne na absolútnu nulu. Ja viem, je to len sila zvyku, ale zo začiatku mi to pripadalo skutočne chaotické už len kvôli tomu, že pravé tlačidlo myšky teraz nefunguje ako stornovanie akcie. Ovládanie vozidiel bolo pre mňa väčším šokom. Je síce pekné, že vozidlá ovládate manuálne (teda pekne pridávate plyn a krútite volantom do zákrut), ale zatáčanie sa skladá asi z dvoch fáz, kedy v prvej len mierne vytočíte a v druhej sú kolesá kolmo k smeru pôvodnej jazdy. Ale už aspoň viem, ako by to vyzeralo, keby som šoféroval pod značným vplyvom alkoholu.

Trošku ma zarazilo scrollovanie, ktoré môžete vykonávať za pomoci klávesnice, ale je hrozne citlivé a veľa času som stratil nastavením kamery do pozície, ktorú som považoval za najvhodnejšiu. Upozorňujem, že nie som žiaden necitlivý barbar, ktorý má posunutý prah vnímania stlačenia klávesy.

Ale aby som len neprskal síru, ostatné prvky sú vyriešené celkom vhodne, inventár otvárate jedným klikom, presúvanie predmetov je prirodzené, všetko ostatné vám ide od ruky, len rýchle zmeny polohy a výmena zbraní je trošku ťažkopádna, ale nie je to nič hrozné.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Nemá to tú správnu atmosféru, ktorá priam ťahá z podobných hier. Všetko sa tu dá vyriešiť aj mierne agresívnou cestou, čím prichádzate o zážitok, no mnohokrát je vhodnejšie si ľahnúť na zem a zabíjať protivníkov postupne, ako sa potichu zakrádať. Zvýšeniu hrateľnosti však rozhodne napomáha aplikácia zapauzovania hry, teda vec, ktorú poznáme skôr z RPGčiek. Takto sa dá výrazne zamedziť vašim taktickým prešľapom a stúpa tak hrdosť na vami vybraný strategický plán a jeho načasovanie.

Aj tak však mám pocit, že niečo tomu chýba, čo môže byť len môj subjektívny pocit, ktorý sa nedá tak ľahko opísať. Historické vsuvky sú skutočne na úrovni, mapy vhodne navrhnuté, no pocit, že som skutočne v hre a bojujem za správnu vec – ten sa jednoducho nedostavil. Stále som bol mysľou niekde mimo hry. Možno balast okolo hry nebol až tak podmanivý, možno je to moja chyba, no za výsledným hodnotením si stojím.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje hru pre viacerých hráčov.

ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Priemernosť všade, kam sa pozriem. Ozvučenie hry má síce svoju kvalitu, ktorá ale výrazne zaostáva za kvantitou. Všetko nie je ozvučené, tiché plazenie je dokonca tak tiché, že ho nie je počuť. Streľba chvalabohu prah počutia prekročila. No často sa mi stalo, že všade vládlo ticho, ktoré bolo občas prerušované hláseniami mojich podriadených. Úsmev na tvári mi vyčarili niektoré vtipné hlášky, ktoré nesúviseli s danou akciou. Ozvučenie je miernou slabinou hry a necháte si ho zapnuté len kvôli streľbe.

HUDBA 5 / 10

V hre som ju vôbec nevnímal, bola celkovo nevýrazná, v priebehu bojov sa ozývala málokedy. Je to viac-menej chyba, ktorá kazí výslednú atmosféru hry. Nebudem radšej ani rozmýšľať nad tým, ako by sa hodili bojové pochody do prestreliek alebo tiché melódie pri infiltrácii do nepriateľského táboru. Takto som si melódie musel pohmmkavať ja, čo sami uznáte, nie je žiadna výhra.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Všeobecne môžem náročnosť hry charakterizovať ako veľmi subjektívnu vzhľadom na taktické prieniky, ktoré u mňa občas pripomínali hon na divé svine. Vašu grupu nemôžete nechať ani na sekundu bez dozoru, lebo si v pohode nechajú napumpovať telo olovom. Niekedy je vhodným riešením rozostaviť svojich vojakov, dať jednému povel k výstrelu a boje pauzovať a vydávať ďalšie príkazy. Občas to však začne byť otravné a hlavne deprimujúce s neustáleho opakovania.

Čiastočne za to môže aj umelá debilita protivníka, ktorého taktika je dnes už skutočne výrazne tupá. Ak vás zameria svojim pohľadom, chvíľu stojí a neveriaco čumí (dovtedy ho odstrelíte) a ak sa mu vytratíte zo zorného poľa, akoby nič nevidel, ďalej pokračuje po svojej vopred nalinkovanej trase. Ak natrafia na mŕtve telo svojho kamaráta, zatvária sa zhrozene, chvíľu sledujú okolie svojim orlím zrakom a potom sa to pre nich skončí a pokračujú v obchôdzke. Párkrát sa mi stalo, že zavolali aj posily, no tie reagovali podobne, takže stačilo chvíľu počkať a nebezpečenstvo bolo zažehnané. Ich taktika boja spočíva v stláčaní spúšte vašim smerom. Nečakajte žiadne skrývanie sa za prekážky, ani náznak záchrany vlastného života.

K našim hrdinom nemám komentár, lebo ich ovládate vy a bez vás sa ani nevy****, čo som už síce spomínal, ale vrcholom všetkého je ich podivný pathfinding, ktorý je funkčný, pokiaľ nemusia vyliezť na rebrík (nadšenie zo mňa sršalo pri misii vo vlaku) alebo vojsť do budovy. Všetko treba mať pod svojim drobnohľadom, inak vás čaká zdĺhavý loading.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Výsledné hodnotenie napokon nedopadlo až tak zle. Ide o kvalitnú hru, ktorá však nijako nevybočuje z radu mierne nadpriemerných hier, akých sa za rok vyrojí kopy. Pre Commandos 3 to určite nie je žiadna konkurencia, ale v období sucha vám možno uhasí smäd po podobných hrách. Ten však ešte nenastal a blíži sa Chicago 1930, teda taktická hra z prostredia mafie, ktorá – dúfame – bude kvalitnejšia a hlavne výraznejšia. Ak by hra bola o polovicu lacnejšia, vyšplhalo by sa hodnotenie ešte vyššie.