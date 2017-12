John Gribbin: Schrödingerova koťata

(Columbus, Praha, 2001)

22. feb 2001 o 0:00

Po úspešnej knihe Pátrání po Schrödingerově Kočce (Columbus, Praha, 1998), v ktorej autor načrtol vývoj jednej z najzáhadnejších oblastí súčasnej vedy – kvantovej fyziky, ponúka John Gribbin (získal doktorát z astrofyziky na Cambridgeskej univerzite v Anglicku) čitateľom nové dobrodružstvá v bizarnom svete subatomárnych častíc.

Kvantovej teórii nerozumie nikto, povedal raz slávny fyzik Richard Feynman. Zdá sa, že kvantový svet skutočne nemá logiku. V tomto svete nič nejestvuje s istotou, všetko je len pravdepodobné a Schrödingerove mačky môžu byť zároveň živé aj mŕtve. Predstavy vedcov od stredoveku až po súčasnosť (Abú Alí al-Hasan ibn al-Chajtám, profesor Cambridgeskej univerzity Sir Isaac Newton, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg a. i.) o fyzikálnom svete sa možno formálne líšili, všetci však pátrali po povahe prírodných zákonov, ktoré ovládajú svet.

Vesmír vyplnený magickým éterom ustupuje teórii relativity a na obzore vedy prvej polovice 20. storočia sa objavuje podivný svet hmoty a svetla vo formujúcej sa kvantovej fyzike. Aby fyzici tomuto svetu porozumeli, musia „počúvať vesmír na kvantovom komunikačnom kanále“, ktorý prevracia naruby celý reálny svet aj našu každodennú skúsenosť. Celok je viac, ako len súčet svojich častí, hovorí autor v epilógu. Časti celku sú prepojené spätnými väzbami, a to takými, ktoré podľa všetkého, čo doteraz kvantová teória priniesla, pôsobia okamžite (!). Základné rovnice prírody majú viac riešení ako jedno, čas plynie dozadu a elektrón v šálke vašej kávy ovplyvňuje celý vesmír.

Fascinujúce je však to, že náš elektrón „vie“, čo práve „robí“ iný elektrón v galaxii v Andromede, viac ako dva milióny svetelných rokov od vášho stola. A zdá sa, že to vie ihneď. Každá elektricky nabitá častica, vrátane elektrónu vo vašej káve, si okamžite uvedomuje svoju polohu vo vzťahu ku všetkým ostatným nabitým časticiam vo vesmíre. Spätná väzba je v kvantovom svete okamžitá. Hovorí o tom Wheelerov-Feynmanov model elektromagnetického žiarenia, ktorý nie je výplodom šamana poskakujúceho pri ohni, ale vážnou fyzikálnou konštrukciou elitných fyzikov. Kameň hodený do vody rybníka vytvorí kruhy, ktoré sa na pokojnej hladine pomaly rozbiehajú smerom k brehu. Pán Feynman tvrdí, že raz uvidíme vlny, ktoré sa po náraze kameňa na hladinu rybníka začnú zbiehať späť. Stačí si sadnúť na breh a čakať. Chvíle čakania si možno krátiť čítaním vzrušujúceho príbehu Schrödingerových mačiek, ktorý hovorí o kruhoch na vode, ale aj o ďalších vzrušujúcich záhadách kvantového vesmíru. (mse)