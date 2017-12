Xelibri 8: najmenší, no najvýkonnejší Xelibri

Xelibri 8 je najmenší z jesennej kolekcie, no paradoxne má najviac funkcií. Už na prvý pohľad zaujme netradičným tvarom a tým, že mu chýba doteraz nenahraditeľná klávesnica.

13. feb 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Xelibri 8 je najmenší a najvýkonnejší model v netradičnom tvare hrušky. Kryt telefónu tvorí plast zo zlato-hnedej metalízy so zlatými doplnkami okolo displeja a na ovládacom tlačidle. Chýbajú mu všetky charakteristické ovládacie prvky – na prednej strane nájdete len displej a štvorsmerové ovládacie tlačidlo s piatym potvrdzovacím v strede.

K telefónu výrobca dodáva kovovú konštrukciu s imitáciou zlatej povrchovej úpravy. Tá sa priviaže na pochrómovanú retiazku (takisto je súčasťou štandardnej dodávky) a vloží sa do nej telefón tak, aby sa dal nosiť na krku (obrátený „dole hlavou“).

V spodnej časti je konektor napájania, SIM kartu a batériu vložíte do telefónu otvorením plastového krytu telefónu.

Ovládanie

Ovládanie telefónu stojí vážne za zmienku :) Absencia klávesnice v nás vzbudila zvedavosť, ako vlastne tvorcovia vyriešili bežné problémy spojené s používaním telefónu, napríklad pri vytáčaní čísla alebo písaní esemesky.

Riešenie je kombinácia v praxi nepoužiteľných postupov s báječnými inováciami v podobe zdokonaleného ovládania hlasom.

Pri zadávaní PIN kódu natrafíte na prvú „zvrátenosť“ – čísla zadávate preklikávaním tlačidla v číselnom rade od 0 – 9. Rovnakým spôsobom v telefóne píšete esemesku – v trojstĺpcovom abecednom zozname hľadáte písmenko po písmenku a pri takomto spôsobe zadávania znakov vám funkcia dlhých SMS správ (viac správ spojených do jednej) pripadá ako nevydarený vtip...

Ak chcete pridať na SIM kartu nový kontakt, čaká vás zas rovnaký postup – Xelibri 8 rozhodne nie je vhodný pre každodenné intenzívne používanie.

Pri vytáčaní čísla konečne natrafíte na čosi nové – veľmi inteligentnú funkciu rozoznávania hlasu. Bez toho, aby ste telefón museli „učiť“ hlasové príkazy môžete použiť základnú sadu pokynov (čísla od 0 – 9, pokyny „clear“, „dial“, „save“ a „cancel“). Vytáčanie je potom veľmi jednoduché, samozrejme, ak poznáte číslo volaného: stlačením klávesy aktivujete hlasové vytáčane, príkazom „number“ spustíte zadávanie čísla a potom stačí zreteľne vysloviť číslo za číslom. Milo nás prekvapilo, že číslo môžete zadať plynulo a rýchlo, pri zreteľnej výslovnosti sa rozpoznávací softvér nepomýlil ani raz. Po zadaní čísla stačí povedať „dial“ a telefón spustí vytáčanie.

Základ funkcie je postavený na angličtine, no telefón môžete naučiť aj po slovensky. Pri praktických testoch sme pohoreli – zatiaľ čo anglickým výrazom softvér dokonale rozumie, slovenské sa učí podstatne ťažšie. Napriek zreteľnej výslovnosti ani za svet nechcel rozumieť slovám „dva“ a „štyri“...

Hodnotenie ovládania teda môžeme zhrnúť do jednoznačného záberu – ak je vaša partnerka vášnivým milovníkom SMS, s Xelibri 8 si príliš neužije. Na bežné napísanie krátkej SMS je však bez problémov použiteľný. Hlasové ovládanie považujeme za jedno z najlepších na trhu v strednej triede mobilných telefónov.

Displej

Aj Xelibri 8 má displej s rozlíšením 101 x 80 bodov a zobrazením 4096 farieb. Škoda, že ovládací softvér telefónu nedokáže otáčať obraz vzhľadom k obom smerom otáčania pri nosení telefónu.

Menu telefónu

Menu telefónu je identické s ostatnými modelmi jesennej kolekcie, vďaka novým funkciám v ňom nájdete malé zmeny.

Funkcie

Okrem bežných funkcií – SMS, EMS, kalendára, budíku, kalkulačky a hier nájdete v Xelibri 8 aj niektoré navyše. Okrem spomínaného hlasového vytáčania môžete pridať hlasovú značku aj priamo ku kontaktom. K telefónu výrobca dodáva aj handsfree sadu (nepochopiteľne je celá biela a k telefónu sa hodí ako päsť na oko), po jej pripojení môžete aktivovať FM rádio. Vyhľadávanie staníc je štandardné, obľúbené si môžete uložiť do pamäte. Počúvanie rozhlasovej stanice je vyriešené inteligentne – po chvíli sa telefón prepne do pohotovostného stavu a môžete ho so zapnutým rádiom na pozadí bežne používať. Ak si situácia vyžaduje uvoľnenie zvukového kanála, rádio sa vypne, no po návrate späť do menu sa zas automaticky zapne.

Ostatné funkcie sú zhodné s ostatnými modelmi, podobnejšie ich popisujeme v recenzii na Xelibri 5.

Batéria

V Xelibri 6 je batéria Li-Ion s kapacitou 610 mAh. V telefóne vydrží približne 5 dní.

Celkové hodnotenie

Xelibri 8 je najodvážnejšie riešeným modelom a zároveň najlepšie vybaveným. Chýbajúca klávesnica nebude problémom pre tých, čo príliš neholdujú esemeskám, no pre tých ostatných bude aj Xelibri 8 iba doplnkom, ktorý iba príležitostne doplní oblečenie.