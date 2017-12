Nová extrasolárna planéta – zasa jupiterového typu

22. feb 2001 o 0:00

Sky & Telescope, 3/2001

Od roku 1995 astronómovia objavili takmer 50 extrasolárnych planét (extrasolárny = mimo našej Slnečnej sústavy). Všetky tieto planéty však vykazujú jeden zvláštny rys. Prakticky každá z týchto planét sa okolo svojej materskej hviezdy pohybuje po veľmi výstrednej, eliptickej dráhe. Situácia je teda odlišná od našej planetárnej sústavy, kde sa planéty pohybujú po takmer dokonalých kruhových dráhach (v skutočnosti sú to tiež eliptické dráhy, avšak veľmi blízke kruhovým, pozn. prekl.). Väčšia planéta, pohybujúca sa po výstrednej elipse, by v takomto systéme mala na iné planéty doslova devastujúce účinky. Planéta veľkosti našej Zeme by napríklad v takejto sústave vôbec nemohla existovať.

Dráha Zeme okolo Slnka je zrejme skôr výnimkou

Všetky extrasolárne planéty, ktoré boli dodnes objavené, sú oveľa bližšie k svojim materským hviezdam ako Jupiter od Slnka. Je teda možné, že veľká excentricita (výstrednosť) dráhy je charakteristickým znakom veľkých planét na dráhach blízko materskej hviezdy. Niektorí astronómovia sú preto presvedčení, že dráhy, po akej sa pohybuje naša Zem okolo Slnka, sú vo vesmíre skôr výnimkou ako pravidlom. To by znamenalo, že obývateľné planéty sú pomerne zriedkavým javom.

Tri nové hviezdy s planetárnou sústavou

V decembri minulého roku však medzinárodný tím ôsmich astronómov oznámil objav prvej extrasolárnej planéty, ktorá obieha okolo svojho slnka po takmer kruhovej dráhe a v pomerne veľkej vzdialenosti od neho. Vedecký tím pod vedením Christophera G. Tinneyho z Anglo-austrálskeho observatória (AAO) v Austrálii, bol zatiaľ posledným, ktorý sa pridal k lovcom extrasolárnych planét. Pomocou spektroskopu s vysokým rozlíšením a štvormetrového ďalekohľadu astronómovia na AAO objavili tri nové hviezdy s planetárnou sústavou a jednu hviezdu, okolo ktorej v tesnej blízkosti krúži tzv. hnedý trpaslík (objekt na pomedzí hviezdy a planéty). Jedna z planét sa pohybuje vo vzdialenosti približne 150 miliónov kilometrov (približne vo vzdialenosti Zeme od Slnka) od hviezdy Epsilon Reticuli po dráhe, ktorá je blízka kruhovej. Planéta je 1,3-krát väčšia ako najväčšia planéta Slnečnej sústavy, Jupiter. Okolo materskej hviezdy obehne raz za 426 dní.

Hviezda Epsilon Reticuli je obrovská žlto-oranžová hviezda, 4,5-krát svietivejšia ako Slnko a nachádza sa od nás vo vzdialenosti 60 svetelných rokov. V súčasnosti sa táto hviezda rozpína a vyžaruje dostatok energie na to, aby nahrievala svoju planétu, a prípadne aj jej mesiace, ak planéta nejaké má, na teploty až do 100 stupňov Celzia.

V minulosti však bola táto hviezda stabilná a nie je vylúčené, že na jej planéte (alebo planétach) bola príjemná klíma, aká je dnes na Zemi.

(podľa Sky & Telescope, 3/2001, prekl. MICHAL ŠERŠEŇ)