Qtek 2060: veľká recenzia PocketPC od EuroTelu

EuroTel v januári uviedol do svojej dotovanej ponuky prvý PocketPC – Qtek 2060. Táto značka patrí taiwanskému koncernu HTC, ktorý vyrába počítače do vrecka pre väčšinu svetových značiek.

9. feb 2004 o 0:01 Marián Pavel - SME online

Qtek je tzv. brand name spoločnosti HTC, teda pod touto značkou predáva zariadenia zhodné s modelmi dodávanými na zákazku pre iných. V Čechách napríklad Qtek 2060 nájdete v sieti T-Mobile pod názvom MDA II.

Redakcia MOBIL.SME.SK vám prináša podrobnejší pohľad na toto zariadenie.

Dizajn a klávesnica

Qtek 2060 je dizajnovo na úrovni iných PocketPC, cieľová skupina manažérov a náročných zákazníkov nedovoľuje príliš experimentovať. Zariadenie má oblé tvary s dominujúcim veľkým displejom na prednej strane. V hornej časti je reproduktor a dve funkčné tlačidlá, v spodnej časti je päťsmerové tlačidlo a tlačidlá pre príjem a odmietnutie hovoru. Kryt zariadenia tvorí kombinácia kvalitne spracovaného strieborného a čierneho plastu, ktorý je na prvý pohľad na nerozoznanie od hliníka.

Vo vrchnej časti sú dve diódy – jedna signalizuje zapnuté zariadenie a druhá funkčné pripojenie Bluetooth. Okrem nich je tam tlačidlo on/off a šachta na pamäťovú kartu SD/MMC.

Na ľavom boku sú dve funkčné tlačidlá – poznámky a fotoaparát a posuvátko na ovládanie hlasitosti.

Prvá strana zariadenia je bez tlačidiel.

V spodnej časti je konektor na napájanie a pripojenie do kolísky.

Klávesnicu zariadenie nemá (dá sa však dokúpiť ako doplnok), nahrádza ju virtuálna klávesnica na dotykovej obrazovke.

Ovládanie

Telefón okrem funkčných tlačidiel užívateľ ovláda prostredníctvom dotykovej obrazovky. Ide o štandardný spôsob ovládania zariadení PocketPC. V menu telefónu sa možno pohybovať buď päťsmerovým tlačidlom, alebo priloženým perom (v horšom prípade aj prstom).

Znaky možno do zariadenia zadávať dvomi spôsobmi – buď cez virtuálnu klávesnicu, alebo priamo zadaním písaného textu, ktorý zariadenie rozpozná a prevedie do elektronickej formy.

Displej

Qtek 2060 má aktívny TFT displej s rozlíšením 240 x 320 bodov. Zobrazuje 65000 farieb. Displej patrí k tým najkvalitnejším, aké môžete v podobných zariadeniach nájsť – je veľmi dobre čitateľný pod rôznymi uhlami a k informáciám sa pohodlne dostanete aj na dennom svetle.

Menu zariadenia

Menu opäť vychádza zo štandardných možností PocketPC – zariadenie je vybavené operačným systémom Windows Mobile 2003 pro Pocket PC Phone Edition.

Prostredie sa veľmi podobá na bežný operačný systém Windows XP, tak graficky ako aj štruktúrou menu.

Po zapnutí je okamžite k dispozícii štartovaciu stránku, na ktorej je známe tlačidlo Štart a základné informácie o aktuálnych úlohách, prijatých e-mailoch, esemeskách, atď.

Cez Štart sa dostanete do menu, v ktorom môžete spustiť aplikácie, alebo nastaviť zariadenie. Práca s ikonkami je takmer rovnaká ako v bežnom PC.

Funkcie

Qtek 2060 má veľmi bohatú softvérovú výbavu – už predinštalovaný základ stačí na plnohodnotnú prácu v kancelárii.

Základné kancelárske aplikácie vychádzajú zo známeho balíka Microsoft Office, prostredie teda bude pre užívateľa dôverne známe. Kalendár umožňuje denné, týždenné, mesačné a ročné zobrazenie, graficky je prehľadný a užívateľsky jednoduchý.

S kontaktmi pracuje zariadenie dvomi spôsobmi – jednoduchšia je práca s kontaktmi uloženými v pamäti, ako na SIM karte. Pri listovaní na SIM karte sa napríklad na prvý pohľad zdá, že sa nedá kontakt použiť na vytočenie čísla, existuje však zbytočne zložité riešenie – nad kontaktom je potrebné dlhšie podržať pero a otvorí sa kontextové menu s chýbajúcou ponukou.

Mená a čísla sú zobrazené vo veľmi jednoduchej forme, v riadkoch pod sebou, dlhšie mená sa však nevypíšu celé. Vyhľadávanie zjednodušuje riadok s abecedou, kde si užívateľ vyberie začiatočné písmeno kontaktu.

Položku Inbox poznáme z programu Outlook, tu združuje SMS správy a e-maily. Na čítanie a odosielanie MMS slúži samostatná aplikácia – považujeme to za zbytočne zložité riešenie.

Prijaté SMS sa zobrazujú veľmi prehľadne, v prvom riadku je informácia o odosielateľovi a v druhom riadku krátka ukážka obsahu, takže sa pri hľadaní dá v zozname výborne vizuálne orientovať.

Windows Media player nemá problém s prehrávaním videa ani hudobných súborov a tak vďaka podpore pamäťových kariet SD/MMC a slúchadlám v základnej výbave možno zariadenie príležitostne využívať aj ako hudobný prehrávač (v tejto súvislosti mi vždy príde na um, prečo výrobcovia do PocketPC neintegrujú FM rádio, ktoré by obchodníci na cestách určite privítali).

Prehrávaná hudba môže hrať na pozadí počas inej práce. Integrovaný reproduktor nie je príliš kvalitný, znie plechovo a nedokáže ani len náznakom interpretovať basové tóny.

Hry sú predinšalované dve – logická a zároveň zábavná Jawbreaker a Solitaire (v ktorom systéme Windows nebola hra Solitaire?).

V Albume sú uložené pohromade multimediálne súbory. Ako veľkú pridanú hodnotu možno považovať predinštalované prehliadače bežne používaných dokumentov vo formátoch PDF (Adobe Acrobat) a PPT (PowerPoint). K dispozícii je však aj PocketWord a PocketExcel, obe aplikácie možno plnohodnotne používať.

Softvéroví inžinieri isto privítajú aplikáciu Terminal Services na vzdialenú správu servera.

Medzi ďalšími praktickými aplikáciami sú kalkulačka, GPRS monitor, Microsoft Reader, MSN Messenger, Pocket MSN a xBackup na zálohu všetkých dát v zariadení. Obsah pamäte (mimochodom, užívateľ jej má k dispozícii až 128 MB) možno prezerať známou aplikáciou File Manager.

Dátové aplikácie opäť zodpovedajú triede zariadenia – využívať môžete GPRS triedy 10 v kombinácii s plnohodnotným HTML prehliadačom Internet Explorer. Zariadenie možno použiť po pripojení k počítaču ako modem.

Ako sme už spomenuli, na odoslanie i prijatie MMS slúži samostatná aplikácia, dokonca na vytvorenie video MMS musíte otvoriť ďalšiu aplikáciu.

Možnosti nastavenia zariadenia sú takisto veľmi bohaté – funkčným tlačidlám môžete priradiť vlastné preferované funkcie, môžete si vybrať zobrazené funkcie alebo aplikácie v menu, systém zabezpečiť heslom, vybrať si predvolenú farebnú tému, i položky ktoré sa zobrazia na úvodnej stránke. Nechýba ani možnosť priradiť volajúcemu obrázok.

Zvonenia sú vo formáte WAV, MID a WMA, takže na ich kvalitu sa nemôže sťažovať ani náročný užívateľ.

Silnou funkciou je aj Bluetooth. Pri párovaní zariadení sme natrafili na malé problémy – Nokia 7650 Qtek nedokázala identifikovať, no pri opačnej identifikácie sa zariadenia už dorozumeli.

Nesmieme zabudnúť ani na pokročilé možnosti synchronizácie – keďže ide o obojsmernú komunikáciu medzi produktmi Microsoftu, všetko beží naprosto dokonale. Stačí si len do PC nainštalovať synchronizačnú aplikáciu, telefón vložiť do kolísky a pripojiť ho cez USB do počítača. Väčšina úkonov sa dá nastaviť v automatickom režime.

Fotoaparát

Zabudovaný VGA fotoaparát ničím neprekvapí – fotí maximálne 640 x 480 bodov, kvalita fotografií zodpovedá bežnému štandardu. Zaujímavé je len to, že sa snímaný objekt zobrazuje na celú plochu displeja. Nastaviť sa dá typ záznamu – foto, video alebo foto do rámčeka a výber základných režimov: denné svetlo, žiarovka, žiarivka, dim alebo farebné efekty.

Záznam sa ukladá do albumu, užívateľ sa k svojim fotografiám dostane jedným kliknutím.

Batéria

Batéria Li-Pol s kapacitou 1200 mAh vyhovuje požiadavkám takého veľkého zariadenia ako je PocketPC. Jej výdrž závisí predovšetkým od dĺžky osvetlenia displeja, no ak používate štandardne nastavený šetrič energie a s telefónom pracujete pri bežnej prevádzke, vydrží na jednu batériu približne dva celé dni a noci. Nabiť sa dá buď vložením do kolísky, alebo priamo pripojením konektora s redukciou.

Pripravte sa však na to, že sa zariadenie nabíja dlhšie ako bežný telefón.

Ako sa s Qtek 2060 telefonuje?

Keďže primárne slúži 2060 ako PocketPC, zaujímalo nás, aký komfort poskytuje pri telefonovaní. Ak si chcete zavolať, stačí stlačiť zelené tlačidlo a v zariadení sa spustí mód telefónu. Číslo sa buď „vyťuká“ na virtuálnej číselnici, alebo sa vyhľadá v telefónnom zozname. Hovor sa klasicky skladá červeným tlačidlom, no na displeji sa zobrazujú nezmyselné informácie, vďaka ktorým si užívateľ nie je istý, či skutočne hovor ukončil. Ak neprevezmete hovor, vo vrchom riadku sa zobrazí ikonka a servisná dióda začne blikať na červeno. Po kliknutí na ikonku sa zobrazí príslušná informácia.

Informácie z telefónneho zoznamu nezískate tak jednoducho, ako v bežnom mobilnom telefóne a rozhodne nie jednou rukou. Určite tiež nepočítajte s tým, že s týmto zariadením budete môcť telefonovať za jazdy v aute – vyhľadanie kontaktu vyžaduje toľko pozornosti a manuálnej zručnosti, že svojím konaním rozhodne ohrozíte svoje okolie.

Spočiatku má človek tiež zvláštny pocit z toho, že si k hlave prikladá veľké zariadenie, no časom si zvykne. Mikrofón aj reproduktor spoľahlivo reprodukujú zvuk.

Zhrnutie

Qtek 2060 je všeobecne označovaný za jeden z najlepších vreckových počítačov s podporou telefonovania na trhu. Má niekoľko silných zbraní: kvalitný displej, rýchly procesor Intel XScale PXA 263, veľkú užívateľskú pamäť, rozšírenie o pamäťovú kartu a bohatú softvérovú výbavu. Pritom dotovaná cena v EuroTeli sa dá považovať za zaujímavú, naopak, nedotovaný prístroj je v sieti EuroTelu zbytočne predražený.

Ak uvažujete o tomto zariadení, pripravte sa na alternatívu, že si budete musieť zaobstarať ešte jeden telefón. Do kancelárie nájdete len veľmi málo porovnateľných pomocníkov, no na používanie pri bežných denných činnostiach, pri športe či v prírode sa Qtek 2060 vôbec nehodí.