Motorola V80: najoriginálnejší mobil súčasnosti

Motorola minulý týždeň v Krakowe predstavila najoriginálnejší mobil súčasnosti. Boli sme pri tom a musíme potvrdiť, že V80 patrí k tomu najlepšiemu, čo tento rok príde na trh.

7. feb 2004 o 22:24 Marián Pavel - SME online

V roku 2001 sa Motorola rozhodla predávať štýlový mobilný telefón, ktorý skĺbi dokonalý dizajn s praktickými funkciami. Výsledkom bol model V70, ktorý zadefinoval v mobilnom biznise pojem „štýlový“. Koncepcia rotujúceho krytu, originálny inverzný displej a kombinácia dokonale spracovaných materiálov vtedy spôsobila malú revolúciu, a originálny koncept Motoroly až doteraz nik výraznejšie neprekonal.

Zdá sa, že Motorola sa vydala dobrým smerom, pretože model V80 opäť určuje, ako ďaleko môže zájsť dizajnér pri vývoji mobilného telefónu bez toho, aby negatívne ovplyvnil jeho funkčnosť.

Kovový kryt, veľký farebný displej

Motorola V80 zaujme na prvý pohľad nádherným oblým tvarom s dominujúcim veľkým farebným displejom. Práve displej patrí k tým najlepším, aké môžete momentálne v mobilnom telefóne dostať – zobrazuje 65000 farieb pri rozlíšení 176 x 220 bodov. Obraz je ostrý a farby živé, displej je výborne čitateľný na dennom svetle, aj pod rôznymi uhlami.

Kryt telefónu tvorí atraktívna kombinácia kovu s plastom. Aj farby sú vhodne doplnené – tmavomodrá s chrómovaným lemovaním dodáva telefónu exkluzívny vzhľad.

Rotujúci kryt po novom

Rotujúci kryt Motoroly V70 síce priniesol originálne riešenie, no zároveň aj obmedzenie – tento koncept nie je vhodný pri kombinácii s veľkým displejom. Preto sa dizajnéri rozhodli pre miernu modifikáciu – kryt modelu V80 sa otvára iba v maximálne 180° uhle.

Stačí mierne „ťuknúť“ do okraja krytu a zabudovaný mechanizmus ho „vystrelí“ do krajnej polohy. Ak ho vrátite do uhla 90°, automaticky sa spustí fotoaparát a môžete okamžite fotografovať.

Otočený kryt sprístupní kvalitnú klávesnicu zabudovanú do jednej roviny s povrchom telefónu. Klávesy sú v dostatočnej vzdialenosti, aby sa pohodlne ovládali.

Joystick s tromi funkčnými klávesmi patrí ku kľúčovým prvkom, z dizajnového i funkčného hľadiska. Práve okolo jeho osi sa otáča kryt telefónu, a tak je dostupný v otvorenom i zatvorenom stave. Mení sa len jeho umiestnenie – ak je telefón zatvorený, je hore, ak je otvorený, je dole.

Otáčanie krytu predstavuje malý oriešok pri zobrazovaní informácií na displeji – V80 je jeden z prvých mobilov, ktorý si automaticky otočí obraz podľa uhla, v ktorom sa displej aktuálne nachádza (0° - 90° - 180°).

Každé otočenie krytu sprevádza efektný zvuk – užívateľ si ho môže zmeniť, ale aj vypnúť.

Atraktívne osvetlenie – svieti celý telefón!

K dokonalému dojmu veľmi prispieva aj unikátne osvetlenie. Po celom obvode krytu sú v striebornej obrube schované farebné diódy, ktoré pri zvonení celý telefón rozsvietia šiestimi pulzujúcimi farbami. Zároveň začne blikať aj ľadovo biele podsvietenie kláves a výsledný efekt je ohromujúci – s týmto telefónom v spoločnosti rozhodne vzbudíte veľký záujem. Farby možno ľubovoľne nastaviť – stačí si vybrať z niekoľkých profilov.

Funkcie vo V80: všetko čo potrebujete

Motorola V80 nemá len atraktívny dizajn, no na rozdiel od V70 vývojári mysleli aj na výbavu a v telefóne nájdete všetko, čo vyžaduje náročný zákazník. Najatraktívnejšia je podpora Bluetooth, no v trojpásmovom telefóne sú aj štandardné manažérske aplikácie ako kalendár, pripomienkovač či dokonalá synchronizácia s PC. Naopak, chýba tradičný infraport. Vývojári rozhodne nepodcenili multimediálnu výbavu – v telefóne je digitálny fotoaparát so 4-násobným zoomom, video-prehrávač, 24-tónové polyfonické zvonenia a malé prekvapenie navyše – podpora vyzváňacích tónov v súbore MP3. Vďaka neobvykle kvalitnému reproduktoru telefón vyzváňa veľmi čisto a hlasno.

Užívateľ má k dispozícii približne 5 MB na multimediálne súbory a Java aplikácie.

Zaujímavé funkcie V80

• Aplikácia na úpravu nafotených obrázkov

• Podpora obojsmerného prenosu peer to peer v hrách

• E-mail (POP3 a SMTP)

• Aplikácia IM (instant messaging) na chatovanie v reálnom čase

• SMS chat

• J2ME MIDP 2.0

• WAP 2.0

Kedy príde V80 na trh?

Motorola sľubuje, že model V80 začne predávať ešte v prvom polroku, cena zatiaľ nie je známa. Už dnes je isté, že sa Motorola s týmto telefónom dostane na výslnie na väčšine trhov – V80 totiž dokáže funkciami konkurovať ostatným značkám a nadôvažok väčšinu modelov, ktoré sú momentálne na trhu zatieni dizajnom a netradičnými prvkami.